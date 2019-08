Altomünster: „Unorganisch“ oder gute Abrundung?

Gleich mehrere Bauleitverfahren arbeitete der Gemeinderat Altomünster noch in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause ab. Bei einigen wurde sehr kontrovers diskutiert.

Mehrheitlich abgelehnt wurde gleich der erste. Dabei ging es um einen geplanten Anbau an ein 14 Meter langes Wohnhaus am nordwestlichen Ortsrand von Asbach. Am Ende wäre ein etwa 35 beziehungsweise 42 Meter langer Gebäuderiegel entstanden, wenn man eine anschließende Nachbargarage berücksichtigt. Dem würde das Landratsamt Dachau wahrscheinlich nicht zustimmen, so die Ansicht der Verwaltung. Der Baukörper füge sich nicht in das Ortsbild ein.

Diskutiert wurde aber im wesentlichen wegen des Beschlussvorschlags der Verwaltung, die Änderung des Bebauungsplans aus dem Jahr 2013 sowie den Bebauungsplan selbst aufzuheben. Für die anderen Grundstücke würde dadurch eine Innenverdichtung ermöglicht. Die südlich der Himmelreichstraße unbebauten Grundstücke aber würden vermutlich dabei das Baurecht verlieren. 45 Jahre wurde dieses gar nicht in Anspruch genommen. Dennoch wollte das Gremium die beiden Beschlüsse der Verwaltung nicht mittragen. „Ich sehe keine Notwendigkeit, warum wir den aufheben sollten“, meinte Michael Reiter (Freie Wähler). Am Ende entschied sich die Mehrheit dafür, alles „so zu lassen, wie es ist“ (Martina Englmann) und im Falle eines Bauwunsches den Flächennutzungsplan ganz neu zu fassen.

Ebenfalls aus Asbach kam ein weiterer Bauwunsch. Auch hier stimmte das Gremium mit 15 zu vier Stimmen gegen den Beschluss der Verwaltung, keinen Bebauungsplan aufzustellen. Der Bauausschuss hatte statt dessen empfohlen, den ganzen südlichen Bereich zu überplanen. Das aber will der Bauwerber nicht, da er bei einer Gesamtüberplanung eine Einschränkung seines landwirtschaftlichen Betriebs befürchtet. Johannes Öttl (Freie Wähler) befand: „Die beantragte Erweiterung ist doch gar nicht so groß.“

Einstimmig abgelehnt wurde ein Bauantrag für den südwestlichen Ortsrand von Randelsried. Zu nah ist ein westlich gelegener landwirtschaftlicher Betrieb mit Tierhaltung.

Zwei Varianten hatte die Verwaltung für einen Bauwunsch am nördlichen Ortsrand in Schmarnzell ausgearbeitet. Für dieses Grundstück wurden bereits verschiedene Bauvoranfragen gestellt, die das Landratsamt jeweils negativ beurteilte, da die Fläche als Außenbereich gilt. Die Verwaltung befindet beide Varianten für das beantragte Wohnhaus mit Garage als „unorganische Entwicklung“. Variante eins schied für alle Gemeinderatsmitglieder aus. Bei Variante zwei wurden Wohnhaus und Garage weiter auseinander gerückt. Josef Obeser (Freie Wähler) zog eine gedankliche Linie vom benachbarten Verwaltungsgebäude der Weilachgruppe bis zum östlich geplanten Haus und konnte sich eine solche Ortsabrundung aus städtebaulicher Sicht so vorstellen. Johannes Öttl sah in dem Antrag eine „vernünftige Abrundung“, die den Charakter von Schmarnzell widerspiegele. Auch Markus Hagl konnte sich Variante zwei vorstellen, während Martina Englmann (CSU) befürchtete, damit „ein Fass aufzumachen und einen Präzedenzfall zu schaffen“. Josef Riedlberger (CSU) beantragte, das Verfahren so lange zu verschieben, bis ein benachbartes Fahrsilo aufgelöst ist. Am Ende aber entschied man sich dafür, das Verfahren trotzdem einzuleiten.

Eine Erweiterung östlich des Schmelchenbergs in Altomünster lehnte der Marktgemeinderat einstimmig ab. Ein Nein kam auch für den Antrag in einem Areal westlich der Straße Schmelchenberg, das im Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt wird. Dort könne man überplanen, wenn der landwirtschaftliche Betrieb aufhört, meinte Bürgermeister Anton Kerle. „In Altomünster gibt es genügend andere Flächen, die man ausweisen kann“, so der Gemeindechef.

Ebenfalls abgelehnt wurde ein Antrag für den südöstlichen Ortsrand von Oberzeitlbach. Baurecht würde dort zu einer fingerartigen Ausweitung führen, hieß es. Sabine Schäfer