Klare Ziele: Gemeinderat Altomünster beschließt Maßnahmenkatalog zum Stadtentwicklungskonzept

Soll attraktiver werden: der Jörgerring mit der Lorettokapelle. © gh

Gemeinderat Altomünster beschließt ohne große Diskussion den Maßnahmenkatalog zum Stadtentwicklungskonzept. Vor allem für den Hauptort gibt es klare Ziele.

Altomünster – Es gibt viele Vorschläge und Themen für die künftige Entwicklung von Altomünster und Stumpfenbach im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (Isek). In einer Klausurtagung im Januar hat sich der Marktgemeinderat mit den Inhalten aus der Sitzung des Steuerkreises sowie der sehr gut besuchten Planungswerkstatt im Oktober auseinandergesetzt. Das Ergebnis lag am Dienstagabend in der Sitzung des Marktgemeinderats in Form eines überarbeiteten Maßnahmenkatalogs vor, der ohne große Diskussion einstimmig verabschiedet wurde.

Sechs Maßnahmen im Isek vom Gemeinderat beschlossen

Im wesentlichen wurden hier sechs Maßnahmen aufgelistet – „wobei es keine Rangfolge und keine Wertung gibt“, wie Bürgermeister Michael Reiter betonte.

So wird die Schaffung eines Ärztehauses als wichtig angesehen und eine aktive Standortpolitik zur Ansiedlung von Allgemein- und Fachärzten sowie weiteren medizinischen Angeboten. In früheren Bürgerversammlungen wurde des öfteren explizit die Ansiedlung eines Augenarztes angesprochen.

Attraktive Gestaltung des Jörgerrings geplant

Auch die erweiterte Ortsmitte möchten die Bürger aufgewertet sehen. Vor allem soll die Verkehrssituation in Blick genommen werden und hier vor allem eine attraktive Gestaltung des Jörgerrings in Verbindung mit der Lorettokapelle geplant werden.

Des weiteren wünscht man sich die Erarbeitung eines Starkregenkonzepts, eine Verbesserung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer und im besonderen die Realisierung eines „erlebbaren Grünzugs entlang der Bahnlinie bis zum Bahnübergang Stumpfenbach“, wie es in der Tischvorlage der Verwaltung heißt.

Immer wieder taucht auch die Forderung auf, Baulücken speziell im Hauptort zu schließen, Leerstände zu aktivieren und Nachverdichtung zu fördern. Außerdem besteht seit längerem der Wunsch nach Räumlichkeiten für unterschiedliche Kultur-, Vereins- und Privatveranstaltungen.

Separater Startbeschluss für jede Maßnahme nötig

Für all diese Maßnahmen wurde bereits eine Strategie zur Umsetzung erarbeitet, auch wenn jedes Mal ein separater „Startbeschluss“ nötig ist, wie Geschäftsleiter Christian Richter deutlich machte. Außerdem könnten – jeweils im Rahmen der finanziellen Mittel – auch nicht priorisierte Maßnahmen umgesetzt werden. „Aber alles nach und nach“, erklärte Bürgermeister Michael Reiter.

Belastbare Kosten können allerdings erst im Rahmen einer weiteren Vorbereitung der Maßnahmen genannt werden. Für das laufende Jahr wurden Haushaltsmittel in Höhe von 50 000 Euro ohne Projektzuordnung eingestellt.

Interessierte können sich im übrigen auf der Homepage der Gemeinde Altomünster unter dem Stichwort Isek über die verschiedenen Sitzungen weiter informieren.