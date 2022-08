Mederer: „Kunst ist ein Stück Lebensmittel“ - Abschluss des Symposiums in der Marktgemeinde

Imposant: die Holzskulpturen von Clemens Heinl inmitten der Gäste bei der Vernissage im Museum Altomünster. © gh

Eine Woche lang waren vier namhafte Künstler zu Gast in der Marktgemeinde. Ihr Arbeitssymposium fand große Beachtung. Die Werke, die in dieser Zeit entstanden sind, können bis 25. September im Museum Altomünster bewundert werden.

Altomünster – Jetzt haben alle Interessierten noch einmal Gelegenheit, fertige und angefangene Werke der vier Künstler Ingrid Floss, Friedemann Grieshaber, Clemens Heinl und Bernd Schwarting in einer Ausstellung im Museum zu betrachten. Eine Woche lang waren sie zu einem unvergesslichen Arbeitssymposium in Altomünster vor Ort.

Pläne geschmiedet, Programme zusammengestellt

Fast ein halbes Jahr lang hatte Susanne Allers als Symposiumsbeauftragte der Gemeinde daran hingearbeitet, Pläne geschmiedet, Programme zusammengestellt und vor allem von allen möglichen Seiten Geldern für diese bisher einmalige Sache im Landkreis locker gemacht. Dazu gehörte auch der Altomünsterer Gewerbeverein mit seinen 100 Mitgliedern, die aus ihrem Fonds 2000 Euro spendiert haben, wie der Vorsitzende Dr. Stephan Schultes bemerkte. Dafür bekamen die Mitglieder auch die Möglichkeit, in einer Vor-Vernissage schon mal die recht vielfältigen Werke des Künstlerquartetts anzuschauen und sich mit den Kunstschaffenden auszutauschen.

Bei der eigentlichen Vernissage ging Museumsleiter Prof. Wilhelm Liebhart noch einmal kurz auf den Grundgedanken „Wirklichkeit“ ein, den er bereits in einem eigenen Vortrag zum Symposium behandelt hatte.

„Wirklichkeit“ perfekt dargestellt

Zweiter Bürgermeister Hubert Güntner befand die „Wirklichkeit“ perfekt dargestellt im Symposium. Güntner, der in Vertretung von Bürgermeister Michael Reiter in der Vernissage anwesend war, zeigte zudem auf, wie Farben Ausdruck geben und Striche zu Bildern werden, wie aufwendige Formen erstellt werden oder auch massiv an einem Gegenstand oder Material gearbeitet wird. Er freute sich für Ingrid Floss, dass sie hier mit dem Altomünsterer Grafiker Peter Seiler, der die Plakate und Kataloge für das Museum erstellt, einen Studienkollegen getroffen hat und dass Bürgermeister Reiter spontan als Assistent für den an der Schulter verletzten Holzbildhauer Clemens Heinl eingesprungen ist.

„Ich hoffe, dass die vier Künstler hier positive Erfahrungen sammeln konnten, dass sie gerne da waren und vielleicht im nächsten Jahr in einer eigenen Ausstellung zeigen, was aus ihren Werken hier geworden ist“, hoffte Hubert Güntner.

Perfekte Symbiose: die Betonarbeiten von Friedemann Grieshaber vor den Blüten von Bernd Schwarting © gh

Nach zwei Jahren Stillstand können wir heute Kunst erleben“, betonte Bezirkstagspräsident Josef Mederer in seinen Grußworten. „Kunst ist ein Stück Lebensmittel“, erklärte er und deshalb sei es für den Bezirk eine vordringliche Aufgabe, Kunst und Kultur finanziell zu unterstützen, wie dies auch hier geschehen sei. Mederer gab seiner Freude Ausdruck, dass die Idee von Susanne Allers „gezündet“ hatte und auch umgesetzt wurde und wünschte sich, dass ein solches Symposium als nachhaltiger Impuls wiederholt wird.

Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath gratulierte der Gemeinde, dass sie so ein Symposium durchführen konnte, denn er fand: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern die Kunst gehört dazu.“ Sie sei es letztlich, die in Erinnerung bleibt. Er zeigte sich glücklich, dass man der Kunst in der Marktgemeinde den nötigen Raum gegeben hat. Außerdem sprach er die Hoffnung aus, dass dadurch auch junge Leute erreicht werden, die sich ausprobieren wollen „und der Geist weitergegeben wird und auf fruchtbaren Boden fällt“.

Es sei ein großes Können und eine Leistung gewesen, die kraftvolle Überschrift „Symposiums-Wirklichkeit“ umzusetzen, erklärte stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki und sie dankte sehr herzlich dafür, dass alles so souverän stattfinden konnte. Der Ausspruch von Marianne Klaffki: „Künstler schaffen Kunst – viele Künstler schaffen Vielfalt“, wurde sehr deutlich, als die Gäste dann die Gelegenheit bekamen, die im wahrsten Sinne des Wortes kunterbunten Werke der Künstler genauer zu betrachten. Da fügten sich die steinernen „Bauten“ von Friedemann Grieshaber wunderbar vor die dunkelroten Rosen von Bernd Schwarting. Die farbenfrohen Ecken, Striche, Punkte auf den Bildern von Malerin Ingrid Floss bildeten einen perfekten Hintergrund für die lebensgroßen Holzfiguren von Clemens Heinl, die sich ganz unscheinbar unter die Besucher gemischt hatten.

Ergänzt wurde diese zauberhafte Stimmung aber in großartiger Weise durch die beiden „Ton“-Künstler Florian Ewald mit seiner Klarinette und Zarko Mrdjanov auf der Gitarre, die an diesem Abend herrlich temperamentvolle Klezmer-Stücke aufspielten und viel Applaus bekamen.

Ingrid Floss bedankte sich im Namen ihrer Kollegen ganz herzlich für die „Super-Woche“, die sie hier in Altomünster erleben durften, für die neuen Erfahrungen, die Gespräche, die großartige Versorgung durch Susanne Allers und Kerstin Idecke und die herzliche Aufnahme durch die Altomünsterer Bevölkerung.

Die Ausstellung

wurde bis 25. September verlängert. An den Sonntagen ist jeweils von 13 bis 17 Uhr Gelegenheit, die Werke der vier Kunstschaffenden zu besichtigen – übrigens auch zu den regulären Öffnungszeiten donnerstags bis samstags von 13 bis 16 Uhr. Bei Bedarf wird sonntags eine Führung angeboten.

Gisela Huber