Mehr grüner Strom vor Ort

In Altomünster soll die Solarenergie forciert werden, hier eine Freiflächenfotovoltaik-Anlage.

Altomünster will Ausbau von Solarenergie vorantreiben – Projektvorstellung im Gemeinderat

Altomünster – Der Ausbau von Solarenergie soll in der Gemeinde Altomünster vorangetrieben werden. Bei der immensen Herausforderung durch den Klimawandel will das Bayernwerk die Kommune unterstützen. Zu diesem Ziel hatte die Verwaltung Luisa Peter und Simon Schmitt von der Bayernwerk-Netz AG in die letzte Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause eingeladen.

Ihren Vortrag stellten sie unter den Titel „Energiewende zum Mitmachen“. Was sich fast wie ein Kinderspiel anhört, ist das Konzept einer „Bürgerenergie-Gesellschaft mit wesentlichen Vorteilen, so Luisa Peter: Beim regional erzeugten Ökostrom bleibt die Wertschöpfung nicht nur in der Kommune, sondern „vermittle auch ein gutes Gefühl beim Energieverbrauch“.

Dass gute Voraussetzungen vorhanden sind, hatte Luisa Peter gleich zu Beginn verdeutlicht: „Bayern ist ein Sonnenland“, betonte sie. Hauptgesellschafter der Bürgerenergie-GmbH sind dann die Bayernwerke, die Gemeinde Altomünster und ein „regionales Finanzinstitut“, in diesem Fall die Sparkasse. Interessierte Bürger investieren kleinere oder auch größere Beträge als „attraktive Geldanlagemöglichkeit“ mit Renditen von zwei bis drei Prozent pro Jahr, wie Simon Schmitt erläuterte. In dieser Form unterstütze das Bayernwerk bereits rund 1200 Kommunen. Ziel sei es, regional erzeugten „grünen Strom“ anbieten zu können.

Das sei durch Sonnen-, Wind- oder Wasserkraft möglich. Damit beantwortete Simon Schmitt die Frage von Umweltreferent Josef Riedlberger (CSU), der wissen wollte, wie im Winter das Defizit an Sonnenenergie ausgeglichen werden kann. Ergänzend nannte Schmitt gute Speichertechnologien und Biomasseanlagen.

Bezug regionaler Energie nach dem Hofladenprinzip

Die Tischvorlage zur Sitzung beschreibt diesen regionalen Strommarkt als „Bezug regionaler Energie nach dem Hofladenprinzip“. Am Beispiel von Abensberg in Niederbayern zeigte Luisa Peter zudem auf, was es mit dem „Energie-Monitor“ auf sich hat. Dabei handelt es sich um ein Online-Portal, das Energieflüsse oder die Zahl der Anlagen transparent macht, über Aktionen informiert oder Beratung der Bürger durch geschultes Personal anbietet, beispielsweise wenn es um die Installation einer privaten Wallbox geht.

Der geplante Ausbau der Photovoltaikanlagen, bei dem Landschaftsarchitekt Hans Brugger die Kommune mit einem Kriterienkatalog für Standorte berät und diesen in der Sitzung vorstellte (Bericht folgt), mündet in eine Infrastruktur-Service GmbH der Bayernwerke. Hier werden PV-Anlagen verschiedener Betreiber durch den Bau eines Umspannwerks zusammengefasst, in das zwischen 60 und 80 Megawatt eingespeist werden kann.

Bürgermeister Michael Reiter schwebt dabei vor, Strom der PV-Anlagen gebündelt in die bestehende 110-KV-Leitung einzubringen. Bei dem Umspannwerk handelt es sich jedoch eher um eine Umspannstation mit einem Flächenbedarf von etwa 50 Quadratmetern. Als Standort komme laut Simon Schmitt unter anderem ein Areal beim „Leitungsknick“ im Zeitlbachtal in Frage. Markus Hagl (FWG) wollte wissen, wie lange der Aufbau der Infrastruktur durch das Bayernwerk dauern könnte. Schmitt schätzt eineinhalb bis zwei Jahre.