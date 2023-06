Misstöne auf Altomünster Gauversammlung - Gausportleiter tritt zurück

Fürs Gauschießen Ausrichter gesucht

Der Schützengau Altomünster hat in Adelzhausen beim Dillitz seine jährliche Hauptversammlung abgehalten, bei der leider nur 50 Schützinnen und Schützen aus dem Gau gekommen sind. Es folgten weitere Überraschungen.

Altomünster – Gauschützenmeister Joachim Stehr konnte in der kurzen Zeit seit der letzten Versammlung nur von der Feier zum 100-jährigen Bestehen in seinem Rückblick erzählen. Er umschrieb das Gauschießen als gelungen, beim Fest vermisste er allerdings die Anteilnahme der Vereine.

Bezirksschützenmeister Alfred Reiner betonte in seinem Grußwort die große Teilnahme an LG-Schützen an der Bezirksmeisterschaft, mit immerhin 5000 Startern. Auch die Teilnahme von 180 Lichtgewehrschützen habe den Rahmen gesprengt.

Gau Altomünster ehrt besondere Verdienste auf Versammlung

Anschließend nahm er mit Gauschützenmeister Joachim Stehr, Ehrungen für besondere Verdienste vor. Das Gau-Ehrenzeichen wurden Richard Glas (Glück Niederdorf), Markus Habwirth und Hermann Wagner (beide Bogenschützen Sittenbach) zuteil. Die silberne Gams erhielten Lisa-Marie Scheuerer (Eintracht Kleinberghofen), Udo Wagner (Bogenschützen Sittenbach), Thomas Kugler (Waldschützen Sixtnitgern) und Alexander Obeser (Gemütlichkeit Oberzeitlbach).

Über die grüne Verdienstnadel durften sich Hans Asam (Pipinsgilde Pipinsried), Michael Asam (Heilbachtaler Heretshausen) und Klaus Geppert (Alpenrose Unterzeitlbach) freuen.

Stehr bekam aus den Händen des Bezirksschützenmeisters das Protekorabzeichen seiner Königlichen Hoheit Franz von Bayern überreicht. Das silberne Böllerabzeichen erhielt Thomas Dieser und das neu gestaltete Bezirksböllerabzeichen in Silber wurde als erstes an den Böllerreferenten des Gaus, Thomas Goldstein, ausgehändigt (beide Salvatorschützen Adelzhausen).

Beate Heitmeir (Eintracht Hohenzell) und Markus Geil (Salvatorschützen Adelzhausen) bekamen die Bezirksehrennadel. Das Ehrenzeichen in Gold BSSB erhielt Konrad Regnath (Schützenlust Tandern) und das Ehrenzeichen in Gold DSB Augustin Hofmann (Randelsried/Asbach). Die so viel begehrte Goldene Gams ging diesmal an Stefan Fischer (Salvatorschützen).

Gausportleiter Harald Reiserer wies noch auf die 26 Disziplinen hin (ohne Bogen) die zur Gaumeisterschaft angetreten sind. Das alljährliche Gaufinale in Kleinberghofen werde als feste Einrichtung angenommen.

Gausportleiter gibt Rücktritt bekannt

Am Ende seiner Ausführungen gab er allerdings völlig überraschend sein Rücktritt als Gausportleiter bekannt. Seine Begründung: „Mein Schützenverein braucht mich dringender als der Gau“. Stehr bedankte sich bei Reiserer für die zehn Jahre als Gausportleiter und seinen unermüdlichen Einsatz. Bis zur nächsten Versammlung soll die Nachfolge geregelt werden. Bis dahin werden die Aufgaben vom Gauschützenmeister und vom zweiten Gausportleiter übernommen.

Stellvertretender Gausportleiter Manfred Prummer nahm die Ehrungen der besten Schützen in den jeweiligen Rundenwettkampfgruppen sowie die Meisterehrung vor. In der Gauoberliga schaffte die erste Mannschaft von Salvatorschützen Adelzhausen nicht nur die Meisterschaft, sondern ist auch in die Bezirksliga aufgestiegen, das heißt, in allen Gruppen wird der Zweitplatzierte mit aufsteigen.

Es wurden die Anstecknadeln und das Preisgeld für die Meister verteilt, leider waren hierzu nur ganz wenige Schützen persönlich anwesend. Hierzu muss sich die Gauvorstandschaft eine neue Regelung einfallen lassen.

Fürs Gauschießen Ausrichter gesucht

Bei der Frage, wer das Gauschießen 2024 ausrichten kann, kamen wenig Rückmeldungen. Ein Verein deutete an, das im Rahmen seines 100-jährigen Vereinsjubiläum zu organisieren, wollte aber noch keine feste Zusage machen.

Schließlich wurden noch Termine bekanntgegeben. So findet die Gauradltour am Sonntag, 18. Juni, statt, und der Gauausflug ist kurzfristig vom 3. bis 6. Juli geplant. Gauschützenmeister Joachim Stehr beendete die Versammlung, mit ein paar verärgerten Worten: „Es gehört zum Anstand, dass man bei Ehrungen persönlich kommt. Das ist auch eine Wertschätzung gegenüber der Gauvorstandschaft für ihre Arbeit“.

