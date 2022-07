Motorsegler in Feld abgestürzt: Zwei Leichtverletzte

In einem Getreidefeld nahm der Pilot eine Notlandung vor. Er und sein Begleiter wurden leicht verletzt. Foto: KFV Dachau © KFV Dachau

Pipinsried – Kurz nach dem Start hat der Pilot eines Ultraleichtflugzeugs Probleme an seinem Fluggerät bemerkt. Er versuchte Flugplatz zurückzukehren, das gelang jedoch nicht mehr.

„Unfall mit Ultraleichtflugzeug“: So lautete die Einsatzmeldung für Feuerwehr, THW und Rettungsdienst am Sonntag gegen 19.20 Uhr bei Pipinsried. Nach dem Start von einem Ultraleichflugzeug-Sonderlandeplatz bei Altomünster bemerkte der Pilot Probleme mit seinem Fluggerät. Er versuchte daraufhin zum nahe gelegenen Flugplatz zurückzukehren, was ihm jedoch nicht gelang, so dass es zu einer Notlandung in einem Getreidefeld kam.

Der Pilot und sein Begleiter wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt, beide wurden zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht, wie der Kreisfeuerwehrverband in einer Pressemitteilung erklärte.

Da die Verletzten beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits befreit waren, übernahm die Feuerwehr die Absicherung der Einsatzstelle und die Sicherstellung des Brandschutzes. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen wurde zusätzliche die Untere Wasserschutzbehörde und das THW Dachau an die Einsatzstelle beordert.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Altomünster, Eisenhofen, Schiltberg, die Kreisbrandinspektion sowie die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung.

dn