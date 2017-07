Nach Diebestour: Jugendliche drohen Filialleiter, ihn abzustechen

Edeka in Altomünster

Eine krimireife Diebestour haben drei Jugendliche am Freitagnachmittag in der Edeka-Filiale in Altomünster unternommen. Sie stahlen zunächst Schnaps. Als der Filialleiter sie stellte, drohte einer der drei damit, ihn zu töten. Nun sucht die Polizei nach den drei Tätern.