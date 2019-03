Unterstützung für Nachbarschaftshilfe

Seit 34 Jahren gibt es die Nachbarschaftshilfe in Altomünster. Jetzt benötigt sie zusätzliche Ehrenamtliche.

Altomünster – Still im Hintergrund, ohne viel Aufhebens, haben die Frauen und ein bis zwei Männer in all der Zeit gewirkt, waren für die Mitbürger da, die ihre Hilfe benötigten. Doch nun könnten sie selbst Hilfe gebrauchen:

Sie brauchen zusätzliche Ehrenamtliche, damit die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden können. „Sonst wird es dem Einzelnen zuviel“, sagte die ehemalige Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe, Brigitte Gail. Seit dem vergangenen Jahr muss auch sie etwas kürzer treten, und deshalb hat sie die Leitung abgegeben.

Auch die Helferinnen sind im Laufe der Zeit ein bisschen älter geworden, so dass es wichtig sei, dass einige jüngere Mitarbeiter nachkommen. Auf jeden Fall würde sich das Team sehr über Zuwachs freuen, denn jede Verstärkung heißt gleichzeitig, dass sie mehr für die Bürger tun können.

Noch im vergangenen Jahr bekamen sie ein neues Fahrzeug gesponsert, da das alte mehr als ausgedient hatte. Es wird vorwiegend für die Krankenbesuche, Einkäufe und Besuchsdienste verwendet. Gerade die Besuche kommen bei den älteren Leuten sehr gut an, wenn sich jemand einmal eine Stunde Zeit nimmt und mit ihnen ratscht oder fröhlich ist.

„Das gibt uns selbst auch sehr viel“, sind alle Helfer überzeugt, sonst hätten sie nicht über drei Jahrzehnte den Idealismus aufgebracht, so uneigennützig zu helfen.

Ihren Wahlspruch „Miteinander-Füreinander“ können sie immer wieder bestärken, allerdings würden sie sich nun auf jede neue Mithilfe freuen. Zu treffen sind die Mitarbeiter jeweils am ersten Mittwoch im Monat, immer ab 9 Uhr im Gemeinschaftsraum vom Betreuten Wohnen in der Bahnhofsstraße. Wer also Lust hat, kann dort ganz zwanglos vorbeikommen.

Wer Hilfe braucht, kann sich bei der Gemeindeverwaltung unter der Nummer der Nachbarschaftshilfe: 0 82 54/ 9 20 39 90 melden.

gh