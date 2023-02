Nahwärme zuerst für das Neubaugebiet

Teilen

Noch ist es Acker und Wiese. Doch schon bald soll hier in Altomünster das Baugebiet „Östlicher Schmelchenberg“ entstehen. Sicherheit für 10 bis 20 Jahre © gh

Die Marktgemeinde hat sich vorgenommen, sich möglichst schnell von fossilen Energieformen wie Öl oder Gas unabhängig zu machen und setzt unter anderem auf kommunale Wärmenetze. Wie der Schritt gelingen könnte, zeigten am Dienstagabend zwei Fachfirmen im Gemeindeentwicklungsausschuss Altomünster auf.

Altomünster – Rund zwei Stunden lang stellten Nadine Eimecke und Samuel Kriener von GP Joule sowie Daniel Brönauer von ESB Wärme, eine Unterfirma der Energie Südbayern GmbH mit Sitz in München, dem Gremium ihre Konzepte zur Nahwärmeversorgung vor. Losgehen könnte es dabei am schnellsten im Neubaugebiet Östlicher Schmelchenberg in Altomünster, denn – und da sind sich Gemeinde und die Firmen einig – es sollen so wenige Straßen wie nötig aufgerissen werden.

„Von der Vision zur Wirklichkeit“ hatten Eimecke und Kriener von GP Joule ihre Präsentation überschrieben. Die schnell wachsende Firma hat ihren Hauptsitz in Reußenköge in Nordfriesland und einen Zweigbetrieb in Buttenwiesen. GP Joule zeichnet verantwortlich unter anderem für mehr als 20 Windparks im Norden, zwei Wasserstoff-Tankstellen und über 55 Kilometer Wärmenetze. Im Bau ist bereits eine Hackschnitzelanlage und ein Blockheizkraftwerk für die lokale Wärmeerzeugung im benachbarten Adelzhausen.

Nördliches und ein südliches Anschlussgebiet

Das Konzept von GP Joule sieht eine Aufteilung des Hauptortes in ein nördliches und ein südliches Anschlussgebiet vor. Der nördliche Teil reicht vom Neubaugebiet östlicher Schmelchenberg bis hin zum Rathaus und Museum, der südliche Teil schließt die Schule und das BRK-Seniorenwohnheim ein. Insgesamt rechnet GP Joule mit einem Bedarf im Hauptort von 6120 Megawattstunden pro Jahr. Die Heizzentrale für das nördliche Gebiet soll dabei im Osten des Neubaugebiets platziert werden. GP Joule bietet verschiedene „Andockmodelle“ an, wie nadine Eimecke erklärte: einen Anschluss direkt ins Haus mit sofortiger Wärmeabnahme, einen Anschluss ohne Wärmeabnahme für solche, die ihre alte Heizung noch nutzen möchten, oder eben den Anschluss, der vor dem Grundstück vorbereitet wird.

„Nie mehr die Heizung erneuern“, versprachen die Mitarbeiter von GP Joule, weil auch Service und Wartung im Vertrag inbegriffen sind.

„Rundum sorglos-Paket“

Ein „Rundum sorglos-Paket“ hatte Daniel Brönauer von der ESB Wärme für die Ausschussmitglieder und die zahlreichen Zuhörer im Sitzungssaal parat. Die „Mutter“ ESB mit 15 Standorten und 20 kommunalen Partnerschaften versorgt 160 000 Haushalte und 15 000 Geschäfts- und Firmenkunden. Von der Finanzierung über Planung, Bau und Betrieb könne alles über ESB erfolgen. Außerdem setzt die ESB Wärme auf regionale Wertschöpfung mit regionalen Ingenieurbüros, Anlagenbauern und nicht zuletzt auf Wald-Hackschnitzeln aus der Region oder Biogasanlagen vor Ort, wie etwa in Humersberg. „Wir wissen, wie man Wärmenetze baut“, antwortete Brönauer auf eine Frage von Ausschussmitglied Markus Hagl (FWG) nach genaueren Referenzen.

Beide Firmen konnten eine Vertragslaufzeit von 10 bis 20 Jahren geben, ein Punkt, der Bürgermeister Michael Reiter wichtig war. „Wir müssen uns gut aufstellen für die nächsten 20 bis 30 Jahre“, meinte er mit Blick auf die aktuellen Krisen und auf das Verbot neuer Öl- und Gasheizungen ab 2026.

Sowohl GP Joule als auch ESB Wärme boten die Beteiligung an einer lokalen Wärmefirma an mit einer Gemeinde „als starkem Partner“, wie es Nadine Eimecke ausdrückte.

Über Preise wurde im öffentlichen Teil nicht gesprochen. Allerdings wiesen beide Referenten darauf hin, dass sie an Preisgleitklauseln des Statistischen Bundesamtes gebunden sind. Gefördert werde ein Umstieg auf erneuerbare Energien mit 20 Prozent.

Nach Bürgerveranstaltungen, Beratungsterminen bei Kunden und einer Entscheidung im Gemeinderat könne nach deren Einschätzung im nächsten Jahr mit dem Bau begonnen werden. Bis Ende Februar, so Geschäftsleiter Christian Richter gegenüber unserer Zeitung, wolle man auf alle Fälle den Bedarf abfragen – „auf allen Kanälen“.

Sabine Schäfer