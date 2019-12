Zwei neue Varianten für den „Vogelgarten“

Der „Vogelgarten“ Altomünster wird wohl noch öfter im Bauausschuss als Thema aufschlagen. Überraschenderweise hatte das Gremium nämlich erneut einen Vorbescheidsantrag auf dem Tisch: mit drei Varianten für eine Bebauung.

VON SABINE SCHÄFER

Altomünster – Fast auf den Tag genau vor einem Jahr hat sich der Bauausschuss bereits mit einer Bauvoranfrage der Volksbank Raiffeisenbank Dachau beschäftigt, die sowohl im Bauausschuss, als auch bei den zuhörenden Anliegern auf Zustimmung und verhaltenen Optimismus traf. Schließlich hatte es sich um eine – gegenüber dem im Jahr 2017 eingereichten und später verworfenen Bebauungsplan mit 35 Wohneinheiten samt Tiefgarage – abgespeckte Version mit zwei Doppelhäusern (E+D) und einem Sechsfamilienhaus (E+1+D) gehandelt. Also zehn Wohneinheiten samt Stellplätzen, Garage und kleiner Privatzufahrt.

Am Dienstagabend erläuterte Bürgermeister Anton Kerle, dass das Landratsamt emissionsschutzrechtliche Bedenken wegen eines landwirtschaftlichen Anwesens geäußert hatte. Deswegen legte die Bank nun zwei andere Versionen vor.

Während bei Variante eins alle Häuser an der Westseite des Gärtnereiareals situiert sind, soll bei den neuen Versionen nur noch im Westen ein Doppelhaus (E+1+D) mit sechs Wohneinheiten errichtet werden, zwei Gebäude kommen in den nordöstlichen Teil. Bei Variante zwei handelt es sich dabei um zwei reine Doppelhäuser. Bei der dritten Variante gibt es ein reines Doppelhaus im Nordosten sowie ein weiteres Gebäude E+1+D mit sechs Wohneinheiten. Somit würden bei Variante drei 16 Wohnungen (22 oberirdische Stellplätze) entstehen, bei Version zwei zehn Wohnungen. Die beiden Doppelhäuser sind jeweils 16 Meter lang und zehn Meter breit, die Mehrfamilienhäuser sind ebenfalls 16 Meter lang, aber elf Meter breit.

Die Bank hat auf eine Nachbarbeteiligung verzichtet – ein Punkt, den fast jeder Bauwerber im Antrag ankreuzt, wie aus dem Bauamt zu erfahren war.

Trotzdem regte Michael Reiter (Freie Wähler) eine Bürgerbeteiligung an. Ansonsten habe man wie im vergangenen Jahr jede Menge Einsprüche. Unterstützt wurde Reiter von einigen Zuhörern, erneut Anlieger vom Vogelgarten. Bürgermeister Anton Kerle wies allerdings auf die Geschäftsordnung hin, dass Zuhörer kein Rederecht in den Sitzungen haben.

Roland Schweiger (CSU) konnte sich durchaus für Variante drei erwärmen. „Es heißt immer, man solle nachverdichten und vorhandene Ressourcen nutzen“, so Schweiger. „Wo soll man denn Nachverdichtung machen, wenn nicht im Zentrum?“ Bürgermeister Anton Kerle betonte, dass letztlich das Landratsamt über die Varianten entscheide und vor allem darüber, wie sie sich in die Umgebung einfügen. Und in der Umgebung gebe es bereits ähnliche Gebäude.

Michael Reiter erschien Version drei zu sehr verdichtet. Daher wollte er auch nicht über alle drei Varianten zusammen abstimmen, sondern gesonderte Abstimmungen. Den Varianten eins und zwei stimmten alle sieben Ausschussmitglieder zu, bei Variante zwei gab es zwei Gegenstimmen: die von Michael Reiter und die von Josef Haltmayr (fraktionslos), der als Stellvertreter für den entschuldigten Johannes Öttl (Freie Wähler) fungierte.

Auf Kosten des Bauherrn muss auch weiterhin ein zweiter Kanal gebaut werden, damit das Regenwasser, das nicht versickert, aufgefangen wird.