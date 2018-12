Abgespeckte Bebauung

Neue Pläne für Siedlung Am Vogelgarten in Altomünster

Seit 2017 ist die Stimmung in der Siedlung Am Vogelgarten in Altomünster auf einem Tiefpunkt. Da nämlich legte die Volksbank Raiffeisenbank Dachau einen Bebauungsplan vor, der 35 Wohneinheiten in drei Gebäuden plus Tiefgarage vorsieht (wir haben berichtet).