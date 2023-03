Generationswechsel an der Spitze der Feuerwehr Pipinsried

Das neue Team packt’s an: Kassier Andreas Fleiner, Beisitzerin Lisa Oswald, Beisitzer Stefan Küspert, zweite Vorsitzende Sophie Oswald, Vorsitzende Tanja Oswald, Schriftführer Martin Limmer, Kommandant Sebastian Fottner, zweiter Kommandant Patrick Wagner sowie Bürgermeister Michael Reiter (v.l.). © gisela huber

Bei der Jahresversammlung standen bei der Pipinsrieder Feuerwehr Vorstandswahlen an, da der gesamte Vorstand zurückgetreten ist. Zeit für einen Generationswechsel.

Pipinsried – Bei der Jahresversammlung nach drei Jahren standen bei der Pipinsrieder Feuerwehr – unter der Leitung von Bürgermeister Michael Reiter – Vorstandswahlen an, da der Vorstand zurückgetreten ist. Die Verantwortlichen waren zum Großteil über Jahre an der Spitze der Feuerwehr gestanden. Für sie sei es nun an der Zeit gewesen, für die nächste Generation Platz zu machen, so der allgemeine Tenor.

Der bisherige Vorsitzende Martin Limmer wurde nach 14 Jahren Amtszeit von Tanja Oswald abgelöst. Allerdings wird Limmer nicht arbeitslos, denn er stellte sich als Schriftführer zur Verfügung, nachdem Hans Asam diesen Posten nach 19 Jahren abgab.

Einen Wechsel gab es auch beim zweiten Vorsitzenden, denn auch hier erklärte sich Martin Prummer nach 14 Jahren nicht mehr zur Kandidatur bereit. Neuer zweiter Chef wurde ebenfalls eine Frau: Sophie Oswald wird die weibliche Führungsspitze vervollständigen.

Dafür kam mit Andreas Fleiner ein neuer Mann ins Team. Er löste als Kassier Ilona Neumann ab, die dieses Amt sechs Jahre ausgefüllt hatte.

Die Beisitzer Ludwig Reppenthien und Walter Neumann wollten nach 14 Jahren ebenfalls abgelöst werden, und so zogen für sie Stefan Küspert und Lisa Oswald neu ins Gremium ein.

Die Fahnenabordnung wird künftig von Florian Schwarz, Johann Kölbl, Anton Jocham und Martin Limmer gebildet. Und als Kassenprüfer konnten Martin Limmer und Christian Schmid gewonnen werden.

Wechsel bei den Kommandanten

Auch bei den Kommandanten der Pipinsrieder Feuerwehr gab es einen Wechsel. Der bisherige zweite Kommandant Sebastian Fottner wurde nun zum Chef gewählt, nachdem sich Roman Küspert nicht mehr zur Verfügung gestellt hatte. Zum neuen zweiten Kommandanten wählten die Mitglieder Patrick Wagner. Beide Kommandanten bekamen auch vom Altomünsterer Gemeinderat ihre Zustimmung. Somit war der Generationswechsel in der Führungsspitze perfekt.

In seinem Rückblick erinnerte der scheidende Kommandant Roman Küspert daran, dass während der Coronazeit die örtliche Feuerwehr 17 technische Hilfeleistungen und drei Brandeinsätze zu bewältigen hatte. Der Übungsbetrieb musste zeitweise unterbrochen werden.

Freuen können sich die Floriansjünger bereits jetzt schon, wenn die Feuerwehr Hohenzell ihr neues Feuerwehrauto bekommt, denn dann dürfen die Pipinsrieder deren Fahrzeug übernehmen. Der Bürgermeister versprach, dass alles klappen werde.