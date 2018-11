Neues Baugebiet geplant: Altomünsterer machen der Gemeindeverwaltung schwere Vorwürfe

Die Idylle einiger Anlieger am Vogelgarten in Altomünster und einer benachbarten Straße ist getrübt. Grund ist ein Bebauungsplan, der dort Geschosswohnungsbau vorsieht. Zu hoch, zu massiv, zu viele Fahrzeugbewegungen, so lauten nur einige Einwendungen. Es hat sich sogar eine Interessengemeinschaft gebildet.

Altomünster – Auf dem Grund einer ehemaligen Gärtnerei am Vogelgarten in Altomünster sollen die Gewächshäuser weichen. Schon im Herbst 2012 verabschiedet der Gemeinderat dazu den Aufstellungsbeschluss. Im Mai 2015 gibt es einen ersten Plan, der auf 2900 Quadratmetern Einfamilien- und Doppelhäuser vorsieht. Die Pläne werden ausgehängt, die öffentliche Beteiligung eingeleitet.

Dann zieht sich der oberpfälzische Bauträger zurück, neuer Besitzer und Bauträger wird die Volksbank Raiffeisenbank Dachau (wir haben berichtet). Die legt dem Bauausschuss einen neuen Bebauungsplan vor, der 35 Wohnungen in drei Gebäuden plus Tiefgarage vorsieht. Der Bauausschuss beschließt im Mai 2017 das Änderungsverfahren, worüber ein Aushang im Rathaus informiert. Die 15 Anlieger vom Vogelgarten und der hinterliegenden Leopold-Schweiger-Straße laufen Sturm und schicken reihenweise Einwendungen während der öffentlichen Auslegung.

Im Juli dieses Jahres beruft Bürgermeister Anton Kerle eine Anliegerversammlung ein, in der die Volksbank eine abgespeckte Version anhand eines Modells vorstellt. Es sind zwar immer noch 35 Wohnungen, doch werden die Gebäude kleiner und gedreht. „Eine Augenwischerei“, so die Anlieger und formieren sich nun zu einer Interessengemeinschaft, die einmal im Monat zusammenkommt. 12 Betroffene waren jetzt anwesend.

Die Kritikpunkte:

Der Bebauungsplan „unterscheidet sich signifikant vom ursprünglichen Bauvorhaben“, so Lars Vogelsang. Geschosswohnungsbau als Riegelbebauung passe in keinster Weise in das Gesamtbild der Umgebung. Zudem könne damit ein Präzedenzfall geschaffen werden. „Das betrifft doch die gesamte Entwicklung des Marktes.“

Bürgermeister Anton Kerle entgegnet in einem Gespräch mit der Heimatzeitung, dass es sich nicht um einen Riesenblock handele, sondern um „klassischen Geschosswohnungsbau, der dem heutigen gewandelten Bedarf auch an kleineren Wohnungen“ entspreche. Am Vogelgarten werde so schnell auch nichts weiter entstehen. Sowohl der Landwirt, als auch der Kapplerbräu mit seiner Flaschenabfüllung zeigten keine Tendenz aufzuhören. Für die beiden ändere sich im Gegenzug nichts an den bestehenden Genehmigungen zum Emissionsschutz.

Kritisiert wurde auch die „städtebauliche Gettoisierung“, wie Josef Etterer es formuliert. „Wir wollen nicht so werden wie die Gemeinde Olching“, so Lars Vogelsang. Und Andreas Treiber ergänzt: „Wir sind extra von München hierher gezogen, da wir die Vorstellung und den Wunsch hatten, in ländlicher Gegend eine höhere Lebensqualität genießen zu können.“ Das Wort Lebensqualität findet sich in den meisten schriftlichen Stellungnahmen an die Verwaltung wieder: zugebaute Aussicht, ein schattiger Garten, dunkle Innenräume. Die Anlieger sehen darin eine wesentliche Wertminderung ihrer Immobilie.

Topographisch ist das Gebiet schwierig, gibt der Gemeindechef zu. Doch sei es ja schließlich Aufgabe des Gemeinderats festzulegen, was zumutbar ist, auch wenn er „größtes Verständnis“ für die Sorgen der Anwohner habe, so Kerle. Altomünster sei aber der Kernort. „Das ist etwas anderes als Pipinsried oder Hohenzell.“

Dies treffe auf das Thema Verkehr ebenfalls zu, das die Anlieger umtreibt: eine schmale Straße, Anliegerverkehr, Lieferverkehr, eine Zumutung für Fußgänger und Anwohner, finden die. Dies sei bei jedem Bauvorhaben der Fall, so Anton Kerle.

Die Regenwasserableitung – ein anderes Manko. Sie erscheint den Familien unzulänglich, zumal es sich am Vogelgarten um lehmigen Tonboden handele. Hier sieht Kerle Planer und Ingenieure in der Pflicht. Es werde unter anderem ein zweiter Kanal tiefer eingelegt. „Dazu hat sich die Volksbank verpflichtet“, erklärt Bauamtsleiterin Michaela Felber. Es werde „alles, was möglich ist“, umgesetzt, betont Anton Kerle, auch was die Forderung nach einem Wendehammer und Spielplatz betrifft.

Die Vorwürfe

Mehrfach wird in der IG auch der Vorwurf laut, die Bauamtsleiterin habe im Vorfeld der Anliegerversammlung Einsprüche aussortiert. Diese Anschuldigung bezeichnet der Gemeindechef als völlig haltlos. „Sehr viele Stellungnahmen waren einfach inhaltlich gleich. Dem Gemeinderat werden aber alle zur Verfügung gestellt“, erklärt Anton Kerle und zeigt damit auf, dass der nächste Plan nicht mehr nur im Bauausschuss behandelt wird.

„Ein anderer Bauwerber hätte niemals dieses Baurecht erhalten“, meint Josef Etterer und führt wie die anderen Kritiker, Kerles „mangelnde Distanz zum früheren Arbeitgeber Volksbank“ an.

„Ich habe Compliance schon vorgelebt, als das Wort noch nicht einmal bekannt war“, entrüstet sich Anton Kerle. Er habe sich bewusst neutral gehalten, nie mit dem Planer gesprochen. „Ich war ja auch nicht in leitender Funktion bei der Bank.“

Anlieger Markus Zieglwallner deutet zwar Gesprächsbereitschaft auf Basis des ersten Plans an. „Aber irgendwann kommt ein Anwalt ins Spiel.“

Möglicherweise wird es soweit aber gar nicht kommen. Denn der Bauwerber überarbeitet den Plan, so die Auskunft aus dem Bauamt. Das Verfahren, wie es im Mai 2017 ausgelegt war, werde nicht weiter verfolgt.

SABINE SCHÄFER