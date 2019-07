Kameradschaftlich verbunden seit 100 Jahren

Die Oberzeitlbacher haben mal wieder Grund zum Feiern. Diesmal geht es um ein besonderes Jubiläum, das am nächsten Wochenende ansteht.

Oberzeitlbach – Die Krieger- und Soldatenkameradschaft blickt auf stolze 100 Jahre Bestehen zurück. Am Sonntag, 21. Juli, ist dazu der große Festtag, zu dem die Bevölkerung herzlich eingeladen ist, mitzufeiern.

Los geht es um 10 Uhr mit dem Treffpunkt am Maibaum und dem anschließenden Festzug zur Kirche. Dort wird um 10.15 Uhr der Festgottesdienst zum Jubiläum gehalten, bei dem auch die frisch restaurierte Fahne geweiht wird. Anschließend wird das Kriegerdenkmal geweiht, das ebenfalls wieder neu überholt worden ist.

Zünftig gefeiert wird dann im Fischerhof mit einem gemütlichen Dorffest, mit einem guten Mittagsmahl, Kaffee und Kuchen.

In die Chronik des Vereins zu schauen, ist gar nicht so einfach, da erste Aufzeichnungen fehlen und damals wohl alles nur mündlich überliefert wurde. Der langjährige Vorsitzende Johann Schmid (Lampl) aus Unterzeitlbach hat aber in seiner Festrede zum 50-jährigen Bestehen festgehalten, dass die Kriegerkameradschaft 1919 gegründet wurde. Dies geschah damals in vielen Orten nach dem Ersten Weltkrieg, zum einen, um sich zur Bewahrung des Friedens und die Versöhnung der Völker einzusetzen, aber auch, um die Kameradschaft und das Brauchtum zu pflegen.

Vorsitzender wurde in Oberzeitlbach Jakob Schalk aus Radenzhofen, Stellvertreter Georg Schmid (Lampl) aus Unterzeitlbach, Fahnenträger war Johann Stich aus Schauerschorn.

Bereits ein Jahr später, am 10. Oktober 1920, konnte eine Vereinsfahne geweiht werden. Sie zeigt auf der Vorderseite das Kreuz von der Schlacht von Saarburg 1914 und auf der Rückseite das Bayerische Wappen mit der Inschrift: „Mit Gott für Volk und Vaterland“ und „In Treue fest“.

Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges musste die Vereinstätigkeit eingestellt werden und konnte erst 1949 unter Vorstand Franz Münch (Nuimer) aus Oberzeitlbach und wiederum Georg Schmid aus Unterzeitlbach fortgesetzt werden. Schon drei Jahre später machte man sich daran, das Kriegerdenkmal zu renovieren und Gedenktafeln für die Gefallenen und Vermissten beider Kriege anzubringen. 1958 konnte man mit Unterstützung der Gemeinde eine Böllerkanone anschaffen, und schließlich konnte zehn Jahre später das 50-jährige Bestehen gefeiert werden.

Inzwischen war 1966 Josef Seidenschwarz senior von Oberndorf zum ersten Vorsitzenden gewählt worden und Johann Schmid (Lampl) aus Unterzeitlbach wurde sein Stellvertreter. Schmid wurde dann auch 1979 zum Vorstand gewählt, ein Amt, das er mit viel Umsicht und Liebe bis 2003 ausgefüllt hat. In seine Zeit fielen dann auch das 60-, 70-, 75- und 80-jährige Vereinsjubiläum, die Erweiterung des Kriegerdenkmals und die Einführung des jährlichen Bittgangs nach Geiselwies sowie das Moosgassenfest und die Kameradschaftsabende.

Xaver Holzmüller aus Röckersberg war schon 1989 als 2. Vorsitzender gewählt worden und er übernahm 2003 dann auch das Amt des 1. Vorsitzenden. Mit ihm wurden Michael Keller (OZB) als Vizechef, Josef Kolbinger aus Plixenried als Kassier und Josef Stegmeir aus Plixenried als Schriftführer gewählt.

Durch den plötzlichen Tod von Xaver Holzmüller heuer im Frühjahr ist der Verein derzeit ohne Oberhaupt, bis zu den nächsten Wahlen. Holzmüller war es ein großes Anliegen, dieses Fest mit seinen Mitgliedern und der Dorfbevölkerung zu feiern, und er hatte gemeinsam mit seiner Vorstandschaft viel Zeit in die Vorbereitung investiert. Traurig ist, dass er nun den Festtag nicht mehr erleben darf.

So können nun am Sonntag auch die restaurierte Fahne und die neuen oder renovierten Fahnenbänder wieder geweiht werden und ebenso das Kriegerdenkmal, das wieder auf Hochglanz gebracht wurde. Der Kriegerverein Altomünster wird dabei als Pate stehen. Und dann darf zusammen mit den örtlichen Vereinen und den Gästen aus nah und fern ein gemütliches Dorffest beim „Fischer“ gefeiert werden, damit der Tag auch wieder als sehr erfreulich in die Geschichte des Vereins eingehen kann.

