Olympia-Attentat 1972: Walter Gaudnek verlieh seiner Wut in seinen Kunstwerken Ausdruck

Der Altomünsterer Künstler Walter Gaudnek bei den Olympischen Spielen 1972 in München. © privat

Walter Gaudnek, ein Künstler aus Altomünster, war beim Olympia-Attentat vor 50 Jahren vor Ort. Er blieb dort und malte weiter, um den schrecklichen Terroranschlag in seinen Kunstwerken zu verarbeiten.

Der Altomünsterer Künstler Walter Gaudnek war offiziell eingeladen, an der Spielstraße rund um die Olympischen Spiele 1972 in München teilzunehmen. Dort wurden in die Sportlandschaft auf dem Olympiagelände Orte integriert, die es ermöglichten, in offener Form die Aktionen von Künstlern aller Kunstgattungen darzubieten. Gaudnek stellte großformatige Gemälde aus, die wie Segel auf Booten auf dem Olympia-See dahintrieben.

Olympia-Attentat 1972: Altomünsterer Künstler vor Ort

Obwohl die Spielstraße wegen des Terroranschlags vom 5./6. September 1972 gesperrt wurde, blieb Gaudnek dort. „Ich habe vor Ort weiter gemalt, um meiner Wut über das schreckliche Ereignis Ausdruck zu verleihen“, berichtet der Künstler. Gaudnek war zum damaligen Zeitpunkt Professor für Kunst an der Florida Technological University, jetzt bekannt als The University of Central Florida.

