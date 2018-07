Konfettiregen, Lieder und viel Applaus

Zehn Jahre lang war Pater Michael De Koninck Seelsorger im Pfarrverbund Altomünster, Wollomoos und Sielenbach. Jetzt nahm er Abschied, und seine „Schäfchen“ dankten ihm mit einem denkwürdigen Pfarrfest.

Wollomoos – Das hat es noch nie in der Wollomooser Pfarrkirche gegeben: einen Konfettiregen auf einen Geistlichen. Die Wollomooser Kinder überraschten Pater Michael zu seinem Abschied aus dem Pfarrverbund nicht nur mit einem schönen Lied, sondern warfen mit sehr viel Freude ihr Konfetti auf den Pater und Frater Matthias.

Vorausgegangen war dem kleinen Spektakel natürlich ein Gottesdienst, diesmal gefeiert als Rockmesse, die von der Gruppe „Rock-Schot“ kurzfristig übernommen wurden. Die Musiker, die sich aus Sielenbach, Tödtenried, Aichach und Gallenbach zusammengefunden hatten, waren für die Band UDDB eingesprungen, die im letzten Moment absagen musste. Deshalb und für ihre tollen Darbietungen gehörte der Gruppe auch ein kräftiger Applaus.

Nach der Messfeier sagten noch in der Kirche vor allem Kirchenverwaltungschef Martin Achter und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Johannes Böck dem scheidenden Priester ein herzliches „Vergelt’s Gott“ für sein Wirken in Wollomoos. Die Singgruppe um Agnes Achter tat dies auf musikalische Weise.

Einen wichtigen Auftrag gab Pater Michael in seinen Abschiedsworten den Wollomoosern mit auf den Weg: „Haltet eure Ehrenamtlichen in Ehre und achtet darauf, dass dieser Geist auch weiterlebt!“

Viele Aktionen, die der 46-jährige gebürtige Flame hier erlebt hat, frischte er in einem Rückblick auf: die schönen Pfarrfeste, die Jubiläen und Fahnenweihen, die gemeinsamen Wallfahrten, die Typisierungsaktion und die Geschichte mit den Mitfahrbankerln. Der Pater betonte, dass ihm Wollomoos und auch die Filiale Pfaffenhofen immer sehr am Herzen gelegen seien und er gerne daran zurückdenken werde, wenn er jetzt in seinem neuen Pfarrverband in Weyarn (Deutscher Orden im Landkreis Miesbach) seinen Dienst beginnt.

Anschließend wurde am Schützenheim mit einem kleinen Stehempfang noch gefeiert. Die Wollomooser Burschen und Mädchen sagten hier mit einem Erinnerungsfoto einen speziellen Dank für die Verbundenheit, die sie in den letzten zehn Jahren von Pater Michael erfahren durften und wünschten ihm für die Zukunft alles Gute und natürlich Gottes Segen.

Gisela Huber