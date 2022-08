Vor 40 Jahren starb Pfarrer Johann Gradl - ein Brückenbauer mit viel Humor

Pfarrer Johann Gradl erhielt im Jahr 1980 die Bürgermedaille von Bürgermeister Anton Hofberger (rechts) überreicht. Repro: gh © Repro: Huber

40 Jahre ist es her, dass der damalige Ortspfarrer Johann Gradl seine Augen für immer schloss. Große Trauer herrschte in Altomünster und in der Filiale Oberzeitlbach um den beliebten Geistlichen, der 24 Jahre lang hier gewirkt hat. Von einem plötzlichen Schlaganfall hatte er sich nicht mehr erholt. Gradl hat in der Marktgemeinde tiefe Spuren hinterlassen.

Altomünster – Am 9. Juli 1913 wurde Pfarrer Gradl in München-Obermenzing geboren. Schon früh wusste er, dass er Pfarrer werden möchte. Zwei Monate vor Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde Johann Gradl von Kardinal Michael von Faulhaber zum Priester geweiht. Viel Zeit hatte er aber nicht, um sich in seinem Beruf einzuleben, denn er wurde „ins kalte Wasser geworfen“. Genau neun Tage nach seiner Amtseinführung als Kaplan in Neufahrn musste er bereits den Pfarrer vertreten, der verhaftet worden war und erst nach einem Jahr zurückkehrte.

Danach wirkte Gradl in Mühldorf und wurde in Traunstein Lazarettpfarrer, 1946 dann Kaplan in der Stadtpfarrei München St. Ludwig. Er blieb dort zwölf Jahre und bewarb sich 1958 um die verwaiste Pfarrei in Altomünster.

Bei der feierlichen Amtseinführung wurde er nicht nur vom damaligen Dekan Maximilian Beyer aus Indersdorf herzlich begrüßt, sondern auch von Bürgermeister Dr. Wolfgang Drach. Dieser hatte damals sehr launig bemerkt, wie Berichterstatter Alto Gruner festgehalten hatte, dass er mit einem zwiespältigen Gefühl zur Vorstellung nach München gefahren sei, doch zur beruhigenden Erkenntnis kam: „Mit dem Mann lässt es sich auskommen!“

Den Kindern Eis gekauft und mit ihnen Fußball gespielt

„Die lebendige Teilnahme und das innige Miterleben beim heiligen Opfer“, das wünschte sich der neue Pfarrherr von seinen neuen Schäfchen. Besonders den Kindern und der Jugend wollte er ein „Vater“ sein, was ihm auch gelang. Gradl hatte einen guten Draht zur Jugend, spendierte ihr auch schon mal ein Eis oder spielte mit ihnen Fußball, eine große Leidenschaft von ihm.

Aber der Geistliche hatte auch viel für die Kranken und Alten übrig. Darum sagte er sofort Unterstützung zu, als damals Bürgermeister Anton Hofberger an ihn herantrat, um gemeinsam einen „Altenclub“ zu gründen.

Auch die Ökumene war für ihn kein Problem. Er lebte sie einfach in der Nachbarschaft, da die evangelische Kirchengemeinde damals im heutigen Museum untergebracht war. 1969 wurde er zum Dekan ernannt. „Er hat seine Arbeit ernst genommen, aber dabei seinen Humor und heitere Art nie verloren , sodass die Zusammenkünfte immer eine Freude waren“, hatte Sielenbachs Pfarrer Michael Zach einmal gesagt, der auch immer bei großen Festen in Altomünster mitgefeiert und Pfarrer Gradl während dessen Krankheit ausgeholfen hat. In der Zeit ist zudem Studiendirektor Lothar Kittelberger schon immer eingesprungen, wenn Not an Mann war und hat seine Hilfe auch später bei Pfarrer Wolf Bachbauer zur Verfügung gestellt.

Viele Baumaßnahmen

Die Arbeit von Pfarrer Gradl war geprägt von vielen Baumaßnahmen an der Kirche und dem Turm, dem Heizungseinbau und der Sanierung vieler Kapellen. Gradl war es auch, der erstmals Laienhelfer für die Firmung einsetzte. Nicht zuletzt gelang es ihm, seine Kirchengemeinde sehr behutsam an die veränderte Liturgie heranzuführen, an den Wechsel von lateinischer zur deutschen Sprache, an die gelegentlichen „Jazz-Messen“ für die Jugendlichen – und dies alles mit seiner offenen Art, über die er selbst sagte: „Ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich.“

Nicht zu vergessen ist auch sein „Dommesner“ Matthias Blank, mit dem er ein eingespieltes Team bildete, schon von der Größe her. Kein Wunder war es daher, dass Gradl 1977 für die besonderen Verdienste um seine Pfarrgemeinde zum Geistlichen Rat ernannt wurde.

65. Geburtstag groß gefeiert

Groß gefeiert wurde damals der 65. Geburtstag von Pfarrer Gradl, der damit gleichzeitig auf sein 20-jähriges Wirken in Altomünster zurückblicken konnte. Damals scherzte er in seiner ihm eigenen Art mit den Worten: „65 Jahre kann jeder werden, aber 20 Jahre in einer Gemeinde tätig sein, das ist ein Geschenk.“ Sehr gefreut hat Bradl, dass er für seine Verdienste als Erster die Bürgermedaille des Marktes Altomünster erhielt. Überreicht hat sie ihm Bürgermeister Anton Hofberger im Rahmen der 1250-Jahr-Feier im Jahr 1980.

Sein Wunsch, den 70. Geburtstag zusammen mit seiner „Silberhochzeit“ als Pfarrer von Altomünster zu feiern, wurde ihm leider versagt. Nach 24 Jahren aufopferungsvollem Wirken und einem unbändigen Arbeitswillen bis zum letzten Tag mussten seine Pfarreiangehörigen im August 1982 von Pfarrer Gradl Abschied nehmen. Von einem Schlaganfall hatte er sich nicht mehr erholt. Sein Sarg wurde in „seiner“ Pfarrkirche St. Alto aufgebahrt, bevor er begleitet von 40 Mitbrüdern, vielen Fahnenabordnungen und Hunderten von Bürgern auf seinem letzten Weg begleitet wurde.

Ihm zu Ehren wurde später unter der Amtszeit von Bürgermeister Konrad Wagner eine Straße gewidmet: Der Marktgemeinderat beschloss damals, die kleine Straße zwischen dem Faberweg vor der Schule Altomünster und der Weiler Straße als Pfarrer-Gradl-Straße zu benennen.

Gisela Huber