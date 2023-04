Altomünster will sich beim Strom unabhängiger machen

Gerade im Bau ist die Fahrzeughalle (links) der Freiwilligen Feuerwehr Altomünster. Auf der gesamten Dachfläche soll eine Photovoltaikanlage montiert werden. © gh

Die Altomünsterer Gemeinderäte haben beschlossen, einige Dachflächen mit Photovoltaik auszustatten. Die in Bau befindliche Fahrzeughalle des Feuerwehrgerätehauses Altomünster soll dabei als Gründungsprojekt dienen

Altomünster – „Wir wollen möglichst viel Strom selber erzeugen.“ Diese Prämisse gab Altomünsters Bürgermeister Michael Reiter einmal mehr in der Sitzung des Marktgemeinderats aus. Dadurch könne die Kommune unabhängiger werden von Strompreiserhöhungen. Momentan sei davon auszugehen, dass sich der Strom bei einem neuen Vertrag – der aktuelle läuft Ende 2024 aus – deutlich verteuert.

Deswegen entschied sich das Gremium am Dienstagabend einstimmig dafür, einige Dachflächen mit Photovoltaik auszustatten. Die in Bau befindliche Fahrzeughalle des Feuerwehrgerätehauses Altomünster soll dabei als „Gründungsprojekt“ dienen für die Bürgerenergiegenossenschaft. Für dieses Projekt wurde auch schon der Auftrag erteilt und die Abwicklung mit dem Bayernwerk in die Wege geleitet. Deswegen sei eine Realisierung kurzfristig möglich, wie es hieß.

Die Anlage hat eine geplante Größe von knapp 30 Kilowatt-Peak. Ein Kilowatt-Peak entspricht 1000 Watt fest installierte Leistung. Der Anschaffungspreis liegt bei etwa 49 000 Euro. Per Vertrag wird dann mit der Bürgerenergiegenossenschaft die Dachnutzung geregelt sowie der möglichst vergünstigte Strombezug für das Feuerwehrgerätehaus. Bisher wurde ein kleiner Teil der Dachfläche des bestehenden Feuerwehrgerätehauses bereits dem Feuerwehrverein kostenfrei überlassen.

Auch die Dachflächen auf den Feuerwehrgerätehäusern Wollomoos, Pipinsried und Randelsried sowie auf dem Haus der Dorfgemeinschaft Kiemertshofen sollen mit Photovoltaik ausgestattet werden.

Im nächsten Jahr ist angedacht, Module auf den gemeindlichen Kindergarten Regenbogen, auf ehemalige Schulhäuser und die Abwasserpumpstationen Wollomoos, Oberzeitlbach und Altomünster zu installieren. Dies könne möglicherweise auch mit einer kleinen Freiflächenanlage kombiniert werden, wie es in der Sitzung hieß.

Finanzielle Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt gibt es laut Bürgermeister Reiter nicht, wenn die Errichtung all dieser Projekte durch das Kommunalunternehmen erfolgt und diesem dann die unentgeltliche Nutzung der Dachflächen gestattet wird.

SABINE SCHÄFER