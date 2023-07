Pipinsrieder Musikanten feiern ihr 45-jähriges Bestehen

Jugendarbeit zahlt sich aus: Die Jugendgruppe bei ihrem Auftritt unter der Leitung von Miriam Schmid. © Gisela Huber

Die Pipinsrieder Musikanten haben ihr 45-jähriges Bestehen geeiert. Es war ein besonderes Fest im Wirtsstadel mit zünftiger Blasmusik und einem lustigen Rückblick.

Pipinsried – Ihr 45-jähriges Bestehen haben die Pipinsrieder Musikanten zwar Riesenfest gefeiert, aber es war genau das Richtige für Freunde, Dorfbewohner und alle, die gerne Blasmusik hören. Der Wirtsstadel erwies sich erneut als zuverlässiger Festplatz, wo man gemütlich sitzen und der Volksmusik, den Märschen oder der angenehmen bayerisch-böhmischen Blasmusik lauschen konnte. Es bot sich die Möglichkeit zum Schunkeln oder Mitsingen, eine köstliche Brotzeit zu genießen und einfach die beiden Festabende in vollen Zügen zu genießen.

„45 Jahre ist doch kein Grund zu feiern“, meinten manche, doch Bürgermeister Michael Reiter war anderer Meinung, „denn die Musikanten haben einen großen Anteil am Gemeindeleben, ihre Darbietungen sind stets zu bewundern und ihre musikalischen Leistungen sind ausgezeichnet“. Die kontinuierliche Ausbildung des Nachwuchses zahle sich aus. Dass sich immer wieder Neulinge finden, die sich begeistern lassen, viel zu üben, um in der Kapelle mitspielen zu können, verdiene großen Respekt.

„Ihr Pipinsrieder Musikanten seid Botschafter der Marktgemeinde in musikalischer Mission, die die Herzen der Zuhörer im Nu erobern“, lobte der Bürgermeister. Viele Auftritte seien bereits zu einem Markenzeichen geworden, wie das Bockbierfest mit seinen Einlagen, ihre Konzerte und viele weitere Auftritte. Als herzliches Dankeschön für die gute Jugendarbeit versprach der Gemeindechef einen Scheck für die Jugendarbeit. Außerdem überreichte er den beiden Hauptverantwortlichen, Vorsitzendem Markus Knoll und Dirigent Simon Schlatterer, ein kleines Erinnerungsgeschenk.

Unterstrichen durch passende Gstanzln, gesungen von Dirigent Simon Schlatterer, gab Markus Knoll einen sehr humorvollen Rückblick auf die 45 Jahre. Nach der Abspaltung von etwa zehn „älteren“ Musikern vom Musikverein Altomünster wollten diese mit dem Musizieren nicht aufhören und so durften sie zunächst in den winzigen Kanzleiräumen des damaligen Bürgermeisters Ludwig Reiner in Wollomoos proben. Kurze Zeit durften sie auch im darunter liegenden Schulsaal proben, aber da dieser noch in Betrieb war, war dies nicht sehr beliebt. So kam man auf die Idee, in das leerstehende Schulhaus in Pipinsried umzuziehen, – der damalige Bürgermeister von Altomünster, Anton Hofberger, stimmte zu.

Zünftige Blasmusik und lustiger Rückblick

Seitdem haben die Musikanten ihren Proberaum im ersten Stock und wollten sich dann auch mit ihrem Namen mit den Pipinsriedern identifizieren.

Bereits zum zehnjährigen Bestehen 1988 wurde der Wirtstadel für die Jubiläumsfeier hergerichtet und in Schuss gebracht, was sich bis heute bei allen Festen bewährt hat. Stolz sind die Musikanten darauf, dass sie so viele junge Mädchen in ihren Reihen haben, „die in jeder Hinsicht das Regiment übernommen haben“, gibt Knoll schmunzelnd zu. „Wir haben die Jugendgruppe immer aus eigener Kraft gestemmt“, bedankt er sich bei allen, die sich um die Jugend gekümmert haben. Heute sind das Miriam Schmid und Florian Bradl.

Er erinnerte auch an die großen Feste und Besonderheiten, wie den Großen Zapfenstreich am Mantelberg zum 40-jährigen Bestehen, die Mitwirkung bei der Amtseinführung von Bischof Reinhard Marx, den Metzgersprung am Viktualienmarkt, das Spiel bei der WM 2006 oder die Teilnahme am Rosenmontagszug in Düsseldorf, um nur einige zu nennen.

In seinem Rückblick war es Knoll aber auch wichtig, der Verstorbenen wie Anderl Miesl, Rudi Müller, Dionys Schneider, Simon Wackerl, Anton Schneider, Lorenz Weigl, Jakob Ettner, Matthias Lutz oder auch des „Hauspfarrers“ Prälat Schneider zu gedenken. Außerdem ehrten er und Schlatterer Erwin Fraunhofer und Hans Lampl. Für Hans Lampl wurde eine Bildercollage zusammengestellt und beide Trompeter erhielten ein Schnackelmesser.

Danach ging es musikalisch weiter mit der Jugendkapelle und anschließend mit den großen Bläsern. Der Freitagabend stand ganz im Zeichen der Volksmusik, aber auch flotter moderner Rhythmen, die von den Musikgruppen „Fliesendisch“ und „Rienstal- Musi“ dargeboten wurden und zu denen die Festbesucher auch gut tanzen konnten.

Auch die Wollomooser Goaßlschnoizer durften an diesen schönen Tagen nicht fehlen, die sicher wieder unvergesslich bleiben werden.

GISELA HUBER