Pipinsrieder Musikanten haben viel vor - Jahresversammlung mit Neuwahlen

Der neue Vorstand (erste Reihe, von links): Steffi Kilmarx, Manuela Huber, Verena Limmer und Raphaela Limmer. Hinten von links: Simon Schlatterer, Florian Bradl, Klaus Steinhardt, Martin Ott, Markus Knoll und Tobias Schwarz. © pipinsrieder Musikanten

Fast schien es so, als hätten die Mitglieder der Pipinsrieder Musikanten darauf gebrannt, sich mal wieder zu treffen. Denn die Jahresversammlung war rege besucht. Dabei standen auch Neuwahlen an.

Pipinsried – Corona hat es auch den Mitgliedern der Pipinsrieder Musikanten nicht gerade leicht gemacht. Proben mussten immer wieder eingestellt werden, Auftritte fanden nicht statt. So skizzierte Vorsitzender Markus Knoll die vergangenen zwei Jahre. Drei Jahre lang gab es auch kein Bock- und Weißbierfest und natürlich auch keine Auftritte beim Oktoberfest.

Im Herbst des vergangenen Jahres konnte die Jugendgruppe zumindest ein sehr erfolgreiches und gut besuchtes Konzert im Gewölbe des Pipinsrieder Pfarrstadels geben – unter Auflagen natürlich. Zudem gab es Filmaufnahmen durch münchen.tv und eigene Reportage im Rahmen der „Heimatgschichtn“. Der Beitrag wurde am 17. März gesendet. Wie bereits berichtet, hat sich der Vorstand obendrein beim Musikbund von Ober- und Niederbayern und beim Bundesverband Chor & Orchester e.V. erfolgreich um Fördermaßnahmen zur Digitalisierung des Proberaums bemüht.

Im nächsten Jahr wollen die Pipinsrieder bei ihrem 45-jährigen Bestehen aber wieder richtig zeigen, was sie können. Und Markus Knoll konnte noch eine schöne Nachricht vermelden: Auch das beliebte Stark- und Weißbierfest im Kapplersaal Altomünster soll 2023 endlich wieder stattfinden. Termin ist Samstag, 18. März.

Ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung waren außerdem die Neuwahlen – mit einer einschneidenden Veränderung. Zweiter Vorsitzender Klaus Steinhardt wollte nach knapp 20 Jahren in diesem Amt kürzer treten und ist jetzt nur noch Beisitzer. Bei den Beisitzern kandidierten Hermann Stegmair und Tom Kölbl nicht mehr. Der neue Vorstand sieht so aus: Vorsitzender bleibt Markus Knoll, neue zweite Vorsitzende ist Manuela Huber, die bisher Schriftführerin war. Kassierin bleibt Verena Limmer. An die Stelle von Manuela Huber als Schriftführerin tritt nun Steffi Kilmarx. Beisitzer sind Tobias Schwarz, Florian Bradl, Martin Ott und Klaus Steinhardt.

Nicht gewählt aber weiterhin im Amt bestätigt wurden Dirigent Simon Schlatterer und Chronistin Raphaela Limmer.

Heuer wollen die Pipinsrieder Musikanten schon mehr anpacken. Beginn der Saison wird mit der musikalischen Umrahmung des Maibaumaufstellens in Pipinsried sein. Highlights werden außerdem das Mitwirken am „Stereostrand Festival“ in Aichach sowie die Teilnahme an der Oidn Wiesn sein – soweit das Oktoberfest stattfindet.

Sabine Schäfer