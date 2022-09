Pipinsrieder Zeitreise

Extra für die Ausstellung wurde die alte Fahnen des ehemaligen Pipinsrieder Burschenvereins hervorgeholt. © gh

Die Ausstellung zum jährlichen Pfarrfest ist bereits Tradition in Pipinsried. Heuer steht die Fahnenweihe im Mittelpunkt.

Pipinsried – Sie gehört seit Jahre zum Pfarrfest von Pipinsried, eine ortsbezogene Ausstellung, die immer sehr viel Beachtung findet. Auch heuer wurde diese Ausstellung zu einer Zeitreise.

Rosmarie Henkel wurde einmal mehr nicht müde, eine interessante Ausstellung auf die Beine zu stellen. Sie fand dazu nicht nur in Elfriede Heilmeier eine engagierte Unterstützerin, auch Marianne Wolff sprang kurzfristig ein, um zu helfen.

Die Pipinsrieder schaffen zu verschiedenen Themen jedes Jahr Bilder und potenzielle Exponate herbei, die so eine Ausstellung immer recht abwechslungsreich machen. Heuer stand die Fahnenweihe des Burschenvereins Pipinsried im Mittelpunkt, ein sicherlich unvergessenes Fest, das sich zum 100. Male jährte. Zu diesem Anlass wurde die alte Vereinsfahne aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. Seit Jahren befand sich das Stück im Speicher beim Wirt.

Am 7. Mai 1922 trug der katholische Burschenverein Pipinsried die Fahne nach St. Wolfgang, wo sie der Präses des Vereins, Pfarrer Leopold Schweiger, aus Altomünster feierlich weihte.

Schweiger war es auch, der zwei Jahre vorher die Gründung des Burschenvereins angeregt und sich als geistlicher Begleiter zur Verfügung gestellt hatte. Xaver Tischer wurde der erste Vorsitzende eines sehr rührigen Vereins, der aus der Dorfgemeinschaft schon bald nicht mehr wegzudenken war.

Als Theaterspieler, Musikanten und Sänger bereicherten die Burschen das kulturelle Leben, sie waren auch in der Umgebung sehr gefragt. Eine gut erhaltene Chronik erzählt von diesen Jahren.

Schon seit 1935 existiert der Burschenverein nicht mehr. In den Jahren der NS-Herrschaft mussten viele Vereine aufgelöst werden. Eine Neugründung wurde nicht angestrebt, die Jugend des Ortes tat sich Jahre später stattdessen zu einer sehr regen Pfarrjugend zusammen.

Aber nicht nur das Wirken des Burschenvereins wurde in der Chronik festgehalten. So kann man darin auch nachlesen, dass der Ort Pipinsried und die Felder ringsum oft vom Hagelschlag heimgesucht wurden, dass Hitze und Dürre auch damals schon manche Ernte gefährdeten oder gar Hochwasser Ausfälle verursachte.

Ein Eintrag behandelt eine besondere Anzeige: Der Bürgermeister Grimm zeigte den Burschenverein an, weil dieser die Vergnügungssteuer nicht bezahlt hatte. Wie die Sache damals ausging, ist leider nicht bekannt.

Wer die Chronik in Händen hält, muss sich gewiss erst ein wenig in die Sütterlin-Schrift einlesen. Diese alte deutsche Schrift mit ihren eigentümlichen Buchstaben wird seit vielen Jahrzehnten nicht mehr in den Schulen gelehrt.

Untermalt mit vielen Bildern aus vergangenen Tagen aus den Alben der Pipinsriederinnen und Pipinsriedern wurde die Ausstellung abermals ein kleines Erlebnis.

Ingrid Koch