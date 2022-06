Planung für Künstlersymposium in Altomünster steht

Freuen sich auf das Symposium: Kulturausschuss-Vorsitzende Susanne Köhler (rechts) übergibt Susanne Allers die Urkunde als Symposiums-Beauftragte. © Sabine Schäfer

Das Programm für das große Künstlersymposium in Altomünster ist so gut wie festgezurrt. Im Gemeinderat wurde dennoch kräftig debattiert.

Programm für das große Künstlersymposium in Altomünster vorgestellt

Altomünster - Initiatorin Susanne Allers stellte jetzt die Eckpfeiler der Veranstaltung im Kulturausschuss vor, der das Gesamtpaket einstimmig absegnete. Bereits im Januar hatte die Schatzmeisterin des Museumsvereins Altomünster über das Vorhaben berichtet. Damals war die Finanzierung noch nicht abgesichert. Diesmal konnte Allers erfreut mitteilen: „Die Kernfinanzierung steht, und die Künstler freuen sich schon.“

In der Zeit von Montag, 8. August, bis Samstag, 13. August, werden vier bekannte Künstler in Altomünster anwesend sein und ihre Werke öffentlich produzieren. Anreisen werden die meisten aber schon am Samstag und sich am Sonntag nach einer Ortsführung auf die Woche vorbereiten. Zugesagt haben die Münchner Malerin Ingrid Floss, der Berliner Bildhauer und Zeichner Friedemann Grieshaber, der Holzbildhauer Clemens Heinl aus Nürnberg sowie der aus dem Norden stammende Maler Bernd Schwarting, der schon mehrfach in Altomünster ausgestellt hat.

Neben den Künstlern kommt viel Politprominenz

Am Montagvormittag wird Altomünsters Bürgermeister Michael Reiter die Kunstschaffenden im Rathaus-Sitzungssaal empfangen. Am Dienstagvormittag machen sich einige Politiker auf den Weg in die Marktgemeinde, um die Künstler zu treffen. Allers freut sich auf das Kommen von Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Landrat Stefan Löwl und MdL Bernhard Seidenath. Angefragt hat Allers auch bei Bernd Sibler, bis vor kurzem noch Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, seit Mitte Mai jedoch Landrat von Deggendorf. Für Dienstagabend hat Susanne Allers eine Vortragsveranstaltung im Gewölbe der Sparkasse Altomünster vorgesehen. Spenden sind dabei sehr willkommen, so Susanne Allers augenzwinkernd.

Für Mittwoch hat Allers zusammen mit der Vhs und dem Leiter des Juz Altomünster, Marlon Köhler, einen Jugendtag ins Auge gefasst. Der in Deutenhofen auf dem Hof „Beim Fenibaur“ lebende Künstler Bernd Willert wird dort einen ganztägigen Erlebnis-Workshop mit den Jugendlichen durchführen.

Am Donnerstag ist abends erneut ein Vortrag geplant, am Freitag will Susanne Allers Führungen zu den Künstlern anbieten – je nach Nachfrage auch stündlich. Dazu müssen sich Interessierte im Infobüro anmelden. Am Samstag, 13. August, wird das Künstlersymposium ab 16 Uhr mit einer Vernissage im Museum abgerundet und abgeschlossen.

Diskussion, wann man den Künstlern über die Schulter schauen kann

Ausschussmitglied Marianne Kerle (CSU) wollte wissen, wann genau man den Künstlern über die Schulter schauen könne. Diese Frage konnte Susanne Allers aber nur vage beantworten. Man könne nicht genau sagen, an welchem Ort ein Künstler gerade arbeiten möchte und vor allem wann, erklärte sie. Fragen sollten auch möglichst bei den Führungen gestellt werden, um die Kunstschaffenden möglichst wenig zu stören. Marianne Kerle gab sich damit nicht zufrieden und forderte zumindest eine „Kernzeit“, in der man Kontakt mit den Künstlern aufnehmen könne. „Wir locken Leute nach Altomünster zu einem Kunstsymposium. Doch wenn man dann herkommt, ist nichts zu sehen. Das könnte Negativwerbung für Altomünster werden.“

Georg Huber (CSU) schloss sich der Aussage Kerles an. Es sei kommuniziert worden, dass man den Künstlern zuschauen dürfe. „Das kann man doch nicht nur auf einen Tag beschränken“, ärgerte sich Huber. Susanne Allers hielt entgegen, dass man den Künstlern keine Vorgaben machen könne. „Das wird kein Zirkus. Die kommen her, um ernsthaft zu arbeiten.“

Markus Hagl (FWG), der es an seiner Arbeitsstätte BMW des öfteren mit Design-Künstlern zu tun hat, sprang Susanne Allers bei: „Solchen Leuten kann man nicht mit einer Kernzeit kommen. Das ist ein anderer Menschenschlag, der ganz anders getaktet ist“, sagte Hagl.

Ausschuss-Vorsitzende Susanne Köhler zeigte sich am Ende sicher, dass die Künstler in irgendeiner Weise schon präsent sein werden. Theresia Stegmeir (CSU) wollte es doch noch genauer wissen: „Wenn ich einen sehe, kann ich ihm aber schon zuschauen und eine Frage stellen?“ Das gestand Susanne Allers zwar zu, meinte aber, dass die Künstler nicht ständig gestört werden dürften. Schließlich könne man ja bei der Führung am Freitag genauer nachfragen.

Vorab hatte Susanne Köhler Initiatorin Susanne Allers offiziell die Bestellungsurkunde als Beauftragte des Symposiums übergeben. Die Beauftragung hatte der Marktgemeinderat im Februar beschlossen.

