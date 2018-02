Um Gottes Willen

Postulantin Claudia Schwarz will Kloster Altomünster nicht verlassen

Der einsame Kampf einer Postulantin geht in die nächste Runde: „Claudia Schwarz gegen Freistaat Bayern“ lautet der Titel des Prozesses am Verwaltungsgericht in der Bayerstraße in München am morgigen Donnerstagvormittag. Hintergrund ist die Klage der Postulantin (Vorstufe zur Novizin) gegen eine Nutzungsuntersagung des Klosters Altomünster – in dem sie so lange leben möchte, bis der Vatikan eine endgültige Entscheidung über das Schicksal des Klosters gefällt hat.