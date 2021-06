Preisgekröntes Schmuckstück: Bauernhaus „Beim Fesiger“ in Altomünster erhält Oberbayerischen Denkmalpreis

5000 Euro Preisgeld für 4000 Arbeitsstunden

Das Bauernhaus „Beim Fesiger“ hat den Oberbayerischen Denkmalpreis erhalten, den der Bezirk Oberbayern am vergangenen Freitag erstmals vergeben hat. Fünf Preise wurden insgesamt vergeben, einer ging in den Landkreis Dachau.

Altomünster ‒ „Das Kleinbauernhaus Beim Fesiger“ in Altomünster zeigt die schlichte Eleganz eines alten Dachauer Bauernhauses: mit steilem Dach, kleinen Fenstern und einem gepflasterten Eingangsbereich, dem Gred“, so der Bezirk Oberbayern in einer Pressemitteilung. Die Stubendecke soll original aus dem Jahr 1662, der Erbauungszeit, stammen. Das Gebäude war zunächst als Ständerbohlenbau errichtet und später schrittweise zum Steinbau aufgewertet worden. Jahrhundertelang hat es seine Dienste getan, bis es als unmodern galt und verlassen wurde.

Der Eigentümer Dr. Andreas Hänel, ein gelernter Maschinen- und Raumfahrtingenieur, hat über 4000 Arbeitsstunden in das kleine, heruntergekommene Anwesen gesteckt (wir berichteten mehrmals). Um das Haus bewohnbar zu machen, musste es trockengelegt und neu fundamentiert werden. Heute besitzt das innen und außen komplett sanierte Bauernhaus eine ganz neue Wohnqualität.

+ Stolz auf den Preis und auf sein Haus: Dr. Andreas Hänel steckte über 4000 Arbeitsstunden in die Sanierung. © gh

„Ich habe mich wahnsinnig über den Preis gefreut“, sagte Andreas Hänel gestern. „Wenn man fünf Jahre lang arbeitet und ein Haus wieder bewohnbar macht und das wird dann so gewürdigt – das ist sehr schön!“ Der Eigentümer darf sich über das Preisgeld von 5000 Euro freuen. „Auch diesen Betrag stecke zu 100 Prozent in das Haus, es stehen einige Restarbeiten an“, so Hänel.

Voraussetzung für die Auszeichnung mit dem Oberbayerischen Denkmalpreis ist, dass die Objekte innerhalb der letzten drei Jahre Mittel für die Denkmalpflege vom Bezirk Oberbayern erhalten haben. Der Bezirk gibt für diese Förderung jährlich rund 2,5 Millionen Euro aus. „Wir möchten mit dem Preis das enorme Engagement vieler privater und öffentlicher Eigentümerinnen und Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten würdigen“, sagte Bezirkstagspräsident Josef Mederer. „Mich freut persönlich sehr, dass auch ein Denkmal aus meinem Heimatort einen Preis erhält. Ich konnte miterleben, wie das Haus in den letzten Jahren Stück für Stück erneuert wurde. Nun zieht neues Leben in die alten Mauern ein.“

Die Auswahl hat eine Jury getroffen, der neben Mitgliedern des Bezirkstags von Oberbayern und Bezirksheimatpfleger Dr. Norbert Göttler auch jeweils ein Vertreter des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege sowie des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege angehören. Das Preisgeld beträgt in diesem Jahr insgesamt 17 000 Euro, maximal können für den Oberbayerischen Denkmalpreis 25 000 Euro vergeben werden. Den Preis verleiht der Bezirk Oberbayern alle zwei Jahre. dn