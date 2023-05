Prekäre Lage bei der Kinderbetreuung in Altomünster

Wird möglicherweise um eine Gruppe erweitert: Im Kindergarten Regenbogen in Altomünster gibt es derzeit drei Gruppen mit je 25 Kindern. © Sabine Schäfer

Drei Probleme hat Altomünster mit den Kitas: Die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst, steigende Energiepreise und die Tatsache, dass kaum noch Plätze frei sind.

Altomünster - Spätestens ab April 2024 gibt es kaum noch oder gar keine Plätze mehr in den gemeindlichen Kindergärten, den Kleinen Strolchen in Altomünster, den Kindergärten Oberzeitlbach, Wollomoos und Pipinsried sowie im BRK-Kindergarten Regenbogen. Deswegen gibt es jetzt Überlegungen, wie man verhindert, irgendein Kind nicht aufnehmen zu können.

Auswärtigen Kindern wurden bereits Absagen erteilt

„Alle Optionen liegen auf dem Tisch“, betonte Bürgermeister Michael Reiter in der jüngsten Gemeinderatsitzung (wir haben berichtet). Dazu gehören mögliche Umnutzungen bestehender Gebäude, Ausbauvarianten, Neubauten oder ein Waldkindergarten wie an der Gemeindegrenze zu Erdweg, den jetzt schon fünf Kinder aus der Marktgemeinde besuchen. Insgesamt 19 Kinder sind ohnehin in auswärtigen Kitas untergebracht, wie Denk Mit in Schwabhausen oder das Kinderhaus Sonnenschein in Sielenbach. In der Regel sind dies Kitas, die bei berufstätigen Eltern sozusagen auf dem Weg liegen. Umgekehrt habe Altomünster auswärtigen Kindern heuer und fürs nächste Jahr eine Absage erteilen müssen, erklärte Geschäftsleiter Christian Richter.

Die Lage ist prekär: Vor knapp zwei Jahren erst wurde die neu gebildete Igel-Gruppe des gegenüberliegenden Kindergartens „Die kleinen Strolche“ in den Räumen im Erdgeschoss der Schultreppe 4 eingerichtet, da gibt es schon konkrete Erweiterungspläne für den dreigruppigen BRK-Kindergarten Regenbogen. Wenn das Landratsamt seine Zustimmung gibt, kann hier eine Integrationsgruppe mit maximal 15 Plätzen und eine vierte Gruppe eingerichtet werden, so der Gemeindechef.

Doch das alles kostet Geld und die steigenden Lohn- und Energiekosten machen es nicht eben leichter, ein Defizit von etwa 900 000 Euro zu stemmen. Deshalb stand die Erhöhung des Elternentgelts auf der Tagesordnung, die kontrovers diskutiert wurde.

Nur drei Stimmen gegen Erhöhung um 80 Prozent

Die Elternbeiträge decken jedoch die Finanzierung der Kitas nur zum kleinen Teil. Die wesentlichen Mittel stammen vom Freistaat und der Kommune, zu deren Pflichtaufgaben die Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen zählt.

Auf dem Tisch lagen mehrere „Erhöhungs-Szenarien“ und auch die Erhöhung um 80 Prozent, die zweiter Bürgermeister Hubert Güntner (FWG) ins Spiel brachte. Susanne Luz (FWG) rechnete vor: „Wer zwei Kinder sieben oder acht Stunden am Tag betreuen lassen muss, muss dafür dann 439 Euro im Monat zahlen. Das sind knapp 300 Euro mehr.“ Susanne Köhler (FDP) stellte klar, dass viele Eltern wegen Berufstätigkeit auf eine lange Betreuungszeit angewiesen seien, sich das aber kaum noch leisten könnten. Sie forderte eine kostenfreie Betreuung zumindest in der jetzigen Zeit.

Michael Reiter warnte: „Wir müssen doch auch schauen, dass wir den Haushalt irgendwie gebacken kriegen.“ Die Verantwortung gegenüber der ganzen Gemeinde mit ihren Aufgaben stellte auch Hubert Güntner heraus. Georg Huber und Martina Englmann (beide CSU) rechneten herunter, dass die Kinder zu einem eigentlich geringen Tagesbetrag „erstklassig betreut“ würden.

Marianne Kerle meinte, dass viele Eltern vielleicht überlegen könnten, ihre Kleinen weniger lang in die Kinderbetreuung zu geben: „Das täte den Kindern gut, der Familie und der Gemeinde.“

Am Ende gab es nur drei Gegenstimmen für die Erhöhung um 80 Prozent (Susanne Köhler, Susanne Luz und Stefan Gailer, beide FWG).

Der Vorschlag von CSU-Fraktionschef Roland Schweiger, es vorerst bei der Anhebung für zwölf Monate ab September 2023 zu belassen, wurde eingearbeitet. Die Geschwisterermäßigung bleibt bestehen.

