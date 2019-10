„Hier sitzt nicht der große Drogenkönig“: Prozess um riesige Marihuana-Plantage bei Altomünster beginnt

Der Prozess um die riesige Marihuana-Plantage hat begonnen. Drei 21-Jährige sollen 190 Cannabispflanzen angebaut haben.

Altomünster – Eigentlich passte alles im Leben von den drei jungen Männern (21): Freundeskreis, Schulabschluss, Weiterbildung, Auslandsaufenthalt, Studium bzw. Berufsausbildung. Aber vielleicht war es die Monotonie der Planmäßigkeit, die sie auf die schiefe Bahn geraten ließ. Sie bauten in einem Maisfeld bei Altomünster eine riesige Marihuana-Plantage an – und wurden erwischt. Seit Freitag müssen sie sich vor dem Landgericht München II verantworten.

Voller Reue räumte das Trio die Vorwürfe der Anklage ein. „Die 14 Monate U-Haft haben mir gezeigt, was ich für einen großen Fehler begangen habe“, sagte der Erste und begann zu weinen. Er habe seiner Familie große Sorgen bereitet. Ein Aufenthalt in Kolumbien – eigentlich zur Verbesserung der Spanisch-Kentnisse gedacht – hatte ihn auf die Idee gebracht, Marihuana anzubauen. „Hier sitzt aber nicht der große Drogenkönig“, wehrte er sich gegen jeden aufkeimenden Verdacht. Eigentlich sei 2017 sein Abi-Jahr gewesen, Planlosigkeit und mangelnder Ehrgeiz hätten ihn auf die Drogen-Anzucht gebracht.

Doch die Polizei entdeckte das Feld im Feld und wartete ab, bis der „Drogen-Bauer“ zur Pflege vorbeischaute. Noch auf dem Traktor sitzend, wurde er vorläufig festgenommen. Dieser Einschnitt langte allerdings nicht, den Drogenhandel aufzugeben. In den Pfingstferien 2018 reisten die Freunde nach Spanien. 9000 Euro hatten sie mitgenommen. Die Summe war für den Ankauf von drei Kilo Cannabis gedacht. Sie landeten in einer Hippie-Kommune in Malaga, wo sie vom Häuptling über den Tisch gezogen wurden. Sie erhielten nur zwei Kilo, trauten sich dann nicht, die Ware mit nach Deutschland zu nehmen, sondern ließen sich die Drogen per Kurier nach Memmingen bringen, wo sie das Marihuana übernahmen, nach Altomünster brachten und dort an Freunde oder Bekannte weiterverkauften. Namen von Abnehmern wollten die Männer nicht preisgeben.

Deshalb drohen ihnen Haftstrafen um die vier bis fünf Jahre. Richterin Regina Holstein erschlossen sich die wirren Geschäfte der drei Männer überhaupt nicht. „Ihnen war langweilig, da haben sie Cannabis angebaut. Aber warum nicht in Töpfen?“, fragte sie. Das hätten sie in einem Waldstück versucht, aber die Pflanzen seien verschimmelt, erklärte einer der Angeklagten. Schließlich setzten sie die frisch angezogenen Pflanzen in einem Maisfeld aus, das dem Vater einer der Männer gehörte und das er verpachtet hatte. Vom anschließenden Geschäft mit dem Spanien-Marihuana hatte sich das Trio einen Gewinn über 1000 Euro erhofft, so dass sie der Urlaub praktisch kostenlos gekommen wäre. Dieser Plan ging allerdings nicht auf. Der Prozess dauert an. ANGELA WALSER