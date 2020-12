74-jährige Beifahrerin schwer verletzt

Eine 74-jährige Frau ist bei einem Unfall am Mittwochabend auf der Verbindungsstraße zwischen Buxberg und Randelsried schwer verletzt worden. Das Auto, in dem sie Beifahrerin war, war gegen einen Baum geprallt.

Ein 52-jähriger Chevrolet-Fahrer aus Altomünster war gegen 17.45 Uhr auf der Straße unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß die 74-Jährige. Aus noch unbekannter Ursache kam der Autofahrer laut Polizei an einer leichten Steigung nach links von der Straße ab, prallte frontal gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum und überschlug sich in der angrenzenden Wiese. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die 74-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Aichach gebracht werden. Der Unfallverursacher verletzte sich nur leicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 8000 Euro. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Randelsried und Tandern eingesetzt.

dn