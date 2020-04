„Nächstes Jahr geben wir Vollgas“

Was für ein Coup! Vor drei Jahren stibitzten die Randelsrieder Burschen den bereits zuvor geklauten Zwieseler Maibaum. Heuer aber sind sie arbeitsl os. Burschenchef Thomas Kienast (ganz links) verrät in einem Gespräch mit der Heimatzeitung, wie sich seine Meisterdiebe in Corona-Zeiten fit halten.

© Foto: Burschen- und Mädchenverein Randelsried-Asbach