Raser vergraulen und Bäume stutzen - Rege Diskussion bei der Bürgerversammlung

30 Zuhörer kamen zur Bürgerversammlung in Kiemertshofen. © gh

Kiemertshofen – Den Kiemertshofern ist ihre Bürgerversammlung wichtig, das zeigte sich am sehr guten Besuch in ihrem Gemeinschaftshaus.

Aus dem 205-Einwohner-Dorf kamen immerhin 30 zur Versammlung. Es gab eine rege Diskussion.

Tempomessgerät

Marianne Feiler regte an, am Ortseingang von Tödtenried her ein Tempomessgerät aufzustellen, „denn da schießen die Autos rein, wie nochmal was“! Von Oberndorf her, sei es das gleiche, wusste ein weiterer Sprecher, weshalb beide eine dauerhafte Installation der Geschwindigkeitsanzeige für sinnvoll hielten. „Dann wird es ein Gewöhnungseffekt und keiner passt mehr auf“, entgegnete Bürgermeister Michael Reiter. Wesentlich besser ist es, wie es jetzt gehandhabt wird, wenn der Standort des Geräts immer mal wechselt.

Wildwuchs

Robert Asam fand, dass der Wald auf der Tödtenrieder Straße „schon so weit hereingewachsen ist, dass man mit dem Lkw Probleme mit den Zweigen bekommt“. Der Gemeindechef ermunterte die Bürger, auch unterm Jahr zu melden, wenn solche störenden Auswüchse auftreten, denn bei der Fülle von Feldwegen könne der Bauhof nicht alles sehen.

Robert Asam richtete aber auch ein Lob an den Gemeindechef und den Gemeinderat: Er fand es großartig, dass auch ihre „kleine Dorffeuerwehr ernst genommen und nicht stiefmütterlich behandelt wird und somit in ihrer Ausstattung gegenüber den ,Großen’ nicht zurückstehen muss“. Reiter gab das Kompliment zurück, denn auch die Gemeinde ist froh über die gute Zusammenarbeit und nannte dabei auch gleich die spontane Hilfe im Ahrtal, wo die Altomünsterer Wehren gut vertreten waren.

Stromspeicher

Wo der Stromspeicher hinkommen soll, wollte Leo Asam wissen, „und vor allem wann“. Das konnte der Bürgermeister noch nicht sagen, „es dauert, aber die Bayernwerke sind dran“.

Windrad

Asam stellte die Frage nach einem Windradprojekt im Altowald, an dem auch die Bürger beteiligt werden könnten. Das kann sich der Bürgermeister auch gut vorstellen. Fest steht in jedem Fall, dass die Gemeinde selbst nichts bauen wird und an einem Investor kein Interesse besteht. „Aber wenn wir so viel E-Mobilität haben, brauchen wir auch was“, bemerkte Reiter. „Das wird interessant“, warf ein Bürger ein. Er befürchtet, dass gar nichts geschieht, so lange „die Umweltschützer glauben, dass der Strom aus der Steckdose kommt“.

Historisches Fest

Ein letztes Thema sprach Albert Hamberger an: „Gibt’s nächstes Jahr ein historisches Fest?“ Schließlich ist dann der 650. Todestag der hl. Birgitta, zudem ist es 250 Jahre her, dass die Altokirche geweiht wurde. „Dies wird wohl gefeiert“, sagte Hamberger und schloss in der spontanen Kiemertshofer Art für das Dorf und die Vereine: „Mia san dabei!“

Gisela Huber