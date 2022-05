Rasten unter Obstbäumen

Einweihung der Holztische und Bankerl auf der Obstbaumwiese: Nachdem Bürgermeister Michael Reiter (l.) und Matthias Kienast die Bänder durchgeschnitten hatten, wurde gemütlich Brotzeit gemacht. © Gisela Huber

Bei herrlichem Wetter wurden die beiden neuen Sitzgelegenheiten auf der Obstbaumwiese in Altomünster ihrer Bestimmung übergeben.

Sitzgelegenheit für Wanderer auf der Obstbaumwiese

„Das Gute liegt so nah, und hier ist es so schön“, sagte die Vertreterin von Plan A, Tanja Lademann. Im Rahmen der Projekts „Gelbes Band“, mit dem die Mitglieder von Plan A im vergangenen Jahr die Obstbäume markiert haben, die der Allgemeinheit zum Verzehr zur Verfügung steht, war die Idee gekommen, hier doch eine Sitzgelegenheit für die Wanderer zu schaffen. Hier sollte man rasten können oder Brotzeit machen, den Blick auf Altomünster genießen – umgeben von einer Vielzahl von Apfel- und Birnbäumen. „Wir brauchen keine Berge“, sagte Bürgermeister Michael Reiter. Er dankte allen Baumeistern, die zum guten Gelingen beigetragen haben.

Martina Schwarzmann hatte eine kleine Laudatio vorbereitet, vor allem an Matthias Kienast, „der uns gezeigt hat, wie man die vier Bänke und zwei Tische macht“. Sie überreichte ihm ein kleines Geschenk. Einen Eisgutschein hatten sich auch die Jugendlichen Bernhard Hörmann, Gabriel Schaffer und Leonhard Stich verdient, die die Baumabschnitte dafür geschäpst hatten. Ein dickes Lob bekamen die Baumhofmitarbeiter, die sogar ein altes Pflaster am Bahnhof abgebaut haben und als Tischunterlage in der Wiese verlegt haben. Viele Kräfte also, die zusammengewirkt haben, damit ein schöner Ruheplatz in Zusammenarbeit mit der Gemeinde entstehen konnte.

Wie Tanja Lademann schon eingangs erwähnte, war der Tag ein guter Anlass, einmal offiziell vor Ort für das gute Gelingen zu danken. Sie wies gleichzeitig auch auf die vielen anderen Ruhebänke hin, die in den Fluren zum Verweilen einladen und die meist von Privatpersonen oder Vereinen spendiert wurden. Jetzt aber durften mit dem Durchschneiden der Bänder mit Matthias Kienast und Bürgermeister Michael Reiter erst einmal alle Anwesenden die schönen Bänke in Beschlag nehmen und gemütlich Brotzeit machen.

