Rosmarie Henkel überlässt dem Altomünsterer Museum ihre große Trachtensammlung

Jetzt sind sie wörtlich unter Dach und Fach gebracht, die rund 500 Einzelteile der Gwand- und Trachtensammlung, die Rosmarie Henkel im Laufe der vergangenen Jahrzehnte gesammelt hat. Sie hat ihre Sammlung nun offiziell dem Museumsverein Altomünster übergeben und einen entsprechenden Überlassungsvertrag zusammen mit dem Museumsvorstand Prof. Wilhelm Liebhart unterzeichnet.

Bürgermeister Anton Kerle, fand es sehr gut, dass mit diesem Akt auch ein rechtlicher Übergang dieser Schenkung gesichert wurde. Der Museumsverein bekam damit uneingeschränktes Eigentumsrecht dieser Gwand- und Trachtensammlung. „Damit ist ein lang gehegter Wunsch von Rosmarie Henkel in Erfüllung gegangen“, betonte der Bürgermeister.

Museumschef Wilhelm Liebhart sprach das Problem an, das viele Sammler drückt: „Was geschieht mit den gesammelten Dingen, wenn ich einmal nicht mehr bin?“ Dem hatte Rosmarie Henkel vorbeugen wollen, denn die Trachtengewänder, wie sie hier in der Region getragen wurden, seien es „wirklich wert“, für die Nachwelt erhalten zu werden.

Liebhart kam auf die Hauptarbeit zu sprechen: das Erfassen, Digitalisieren und damit Katalogisieren aller erhaltenen Stücke. Das übernahm die Expertin Dr. Marion Ständecke von der Landesstelle für nichtstaatliche Museen. Dort ist der Katalog auch übers Internet abrufbar. „Heute können wir endlich das abschließen, was ich schon vor vielen Jahren begonnen habe!“, erklärte Rosmarie Henkel erfreut.

In der Museumsgalerie wurden für die Sammlung zwei Räume eingerichtet, wobei auch ein Bauernschrank die damals übliche Wäscheausstattung beinhaltet. Alfred Henkel hatte die nötigen Regale zur Lagerung der Kleidung maßgerecht gemacht.

Ein Dankeschön galt auch Andrea Block, Henriette von Solms, Astrid Kühne, Malika Demski, Brigitte von Zeppelin und Kerstin Idecke, die unermüdliche Hilfestellung geleistet haben. Vor allem das Einnähen der entsprechenden Stoffnummern nahm viel Zeit ein.

Einen dicken Applaus bekam bei der kleinen Feierstunde im Bürgermeisterzimmer des Rathauses Kerstin Idecke, die ein Vierteljahr lang für Dr. Ständecke und all ihre Belange da war, vom Aufsperren der Räumlichkeiten bis hin zum Kaffeekochen.

Das Projekt kostete 11 000 Euro, da für die Kleidung ganz spezielle mottensichere Kartons notwendig waren. 2000 Euro gingen von der Firma Peter Kreppold an Spenden ein, zudem gab es Zuschüsse. „Wenn die Mittel nicht gereicht hätten, bin ich mir sicher, dass der Gemeinderat seine Zustimmung zur Kostendeckung gegeben hätte“, betonte Bürgermeister Kerle. Alle Beteiligten sind glücklich, dass diese Schenkung so gut über die Bühne gehen konnte. Aber das Team wird weiterhin Helfer brauchen, um gelegentlich die Kleidersammlung an Ausstellungstagen in der Galerie zu zeigen. Gisela Huber