Roter Teppich für viele Verdienste

Wurden mit der Silbernen Ehrennadel des Marktes Altomünster ausgezeichnet: Doris Perl und Klaus Thalhofer (rechts), hier mit Bürgermeister Mitchel Reiter. © Gisela Huber

Die Marktgemeinde Altomünster bedankt sich für jahrelanges Engagement: Doris Perl und Klaus Thalhofer sind mit der Silberner Ehrennadel ausgezeichnet worden.

Altomünster – „Es gibt Dinge, die man nicht mit Geld kaufen kann“, erklärte Bürgermeister Michael Reiter am Ehrenabend für alle Ehrenamtlichen der Gemeinde Altomünster, die ins Evangelische Gemeindezentrum eingeladen waren. Deshalb könne selbst so ein Abend nicht all das aufwiegen, was die Frauen und Männer selbstlos leisten. „Doch heute rollen wir den roten Teppich Ihnen zu Ehren aus.“

Der Gemeindechef hob in seiner kurzen Ansprache auch hervor, dass sich meistens die Menschen am meisten engagieren, die selbst nicht viel Zeit haben. Aber dies seien auch Leute, die nicht erwarten, dass für sie alles geregelt wird, sondern die einfach zupacken. „Ihnen gehört heute all unsere Wertschätzung, der Dank und unsere Anerkennung im Namen der gesamten Gemeinde“, so Michael Reiter, der zudem die Hoffnung aussprach, dass deren Tun viele Nachahmer findet und zugleich Ansporn ist, sich weiterhin für die Mitmenschen einzubringen.

„Es ist ein Netzwerk des Guten, auf das man nicht verzichten kann“, betonte der Gemeindechef.

Für zwei „Rädchen in diesem Getriebe“ wollte Bürgermeister Reiter aber ganz besonders den Teppich ausrollen. Denn er zeichnete unter viel Applaus der Anwesenden Doris Perl und Klaus Thalhofer für ihr überdurchschnittliches Wirken mit der Silbernen Ehrennadel des Marktes Altomünster aus. Außerdem bekamen sie ein Geschenk.

„Ich helfe, wo ich nur kann“ sagte Doris Perl, die sich sehr über diese Auszeichnung freute. Seit Jahrzehnten ist sie im Pfarrgemeinderat aktiv und fast genauso lange beim Kulturförderkreis, wo sie immer die Theaterfahrten organisiert hat. Perl war zudem nicht nur eine sehr treffsichere Schützin und mehrfache Königin beim Schützenverein Freischütz, sondern sie wird wohl einmal auch deutliche Spuren im Seniorenclub ziehen, bei dem sie von Anfang an mitwirkt und nun schon seit vielen Jahren Leiterin ist. Sie war rührig im Kirchenchor und beim Altochor und hat zuletzt viel im Museum mitgeholfen und Dienst gemacht.

Fast genauso lang war die Laudatio für Klaus Thalhofer, einem Feuerwehrmann mit Leib und Seele und das schon seit 1984. „Er hat alle Lehrgänge und Prüfungen bei der Feuerwehr mitgemacht und sich seit 30 Jahren nun speziell als Gerätewart und Maschinist einen Namen im ganzen Landkreis gemacht.

„In der Marktgemeinde ist er der Botschafter für die acht Feuerwehren“, erklärte Bürgermeister Michael Reiter „und insgesamt ist er ein geschätzter Berater der Feuerwehren auch im Landkreis“. Hier macht er zusätzlich Ausbildungen und ist Prüfer für die Maschinisten. Er hatte obendrein das Kontingent zusammengestellt für den Hochwassereinsatz im Ahrtal. Im Rahmen der Kreisversammlung konnte er vor kurzem mit der Silbernen Ehrennadel des Deutschen Feuerwehrwesens ausgezeichnet werden (Bericht folgt), was für ihn selbst eine große Überraschung war. Nun kam zu seiner Freude auch noch die Silberne Ehrennadel des Marktes Altomünster dazu und dies mit einem großen Dankeschön und viel Applaus.

Bevor der Abend in einen geselligen Teil überging mit Ziehharmonika-Musik von Oliver Denk, durften sich die beiden Geehrten noch ins Ehrenbuch der Gemeinde eintragen.

Gisela Huber