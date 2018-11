Sangrubenfeld: Anwohner starten Unterschriftenaktion

Das Baugebiet Sandgrubenfeld in Altomünster soll erweitert werden. Mehr Einwohner bedeuten mehr Verkehr: Dagegen wehren sich nun Nachbarn, sie haben Unterschriften gesammelt.

Altomünster – „Das Thema Sandgrubenfeld beschäftigt die Bürger“, war sich Alto Weigl in der Bürgerversammlung im Maierbräu Altomünster (wir haben berichtet) sicher. Gleichzeitig kündigte er an, eine Unterschriftenliste gegen den wachsenden Verkehr am Sandgrubenfeld einzureichen. Das tat Weigl am Dienstagabend vor Beginn der Gemeinderatssitzung.

Nahezu alle Bewohner an den betroffenen Straßen der Heinrich-Dürscherl-Straße, Euphemiaweg, Ruppertskirchener Straße, Sandgrubenfeld und der Stumpfenbacher Straße haben sich, laut Weigl, beteiligt: Insgesamt 123 Personen über 18 Jahre. Und er hätte noch problemlos mehr Unterschriften sammeln können, so Alto Weigl.

Bei der zweiten Erweiterung des Sandgrubenfelds sollen im kommenden Jahr 45 Wohneinheiten gebaut werden. Die verkehrstechnische Anbindung erfolge aber über nur die Ruppertskirchner Straße, die wiederum in die verkehrsreiche Stumpfenbacher Straße mündet. „Das ist ein Nadelöhr“, so Weigl in der Bürgerversammlung. Mindestens 150 Einwohner kämen dann dort hinzu, mit all den dazugehörigen Fahrzeugbewegungen. Weigl wünscht sich eine Mitgestaltungsmöglichkeit der Bürger.

Für einen Anschluss des Wohngebiets in Richtung Schauerschorn sieht Bürgermeister Anton Kerle indes keine Möglichkeit. Man habe hier nur einen land- und forstwirtschaftlichen Weg, der über Flächen führt, die der Gemeinde nicht gehören. Zudem würden Baugebiete immer in Richtung Ortsmitte und nicht nach außerhalb erschlossen. Im Übrigen, so der Gemeindechef, handele es sich größtenteils um Anliegerverkehr. Das heiße auch, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Sabine Avenarius beklagte jedoch ganz allgemein das hohe Tempo der Autofahrer aus allen Richtungen. Bürgermeister Kerle war sich auch dieses Problems bewusst, betonte aber, dass bei den Messungen mit den Tempo-Sys-Geräten gar nicht so viele Raser dabei seien. „Lediglich ein paar Ausreißer.“ So etwa ein LKW, der mit 93 km/h durch die Stumpfenbacher Straße gebrettert sei.

Eine Tempo-30-Regelung, wie sie Peter Erhorn dort forderte, werde von der Polizei regelmäßig abgelehnt, weil der Verkehr am Fließen gehalten werden müsse. Lediglich an Krankenhäusern., Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen seien Tempolimits möglich. Erhorn mahnte zudem einmal mehr ein Lärmgutachten für die Stumpfenbacher Straße an. Ein zusätzlicher Zebrastreifen wurde auch für die Pipinsrieder Straße vorgeschlagen sowie ein Parkverbot für die Kirchenstraße.

Kerle versprach, sich in allen Fällen mit der Polizei abzustimmen. Allerdings sei eine Verbesserung der Verkehrsmoral „nur über Geld zu erreichen“. Sabine Schäfer