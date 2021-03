Schultreppe 4 ist kernsaniert und ab 8. März soll schon das Leben einziehen

Die Schultreppe 4, das 300 Jahre alte denkmalgeschützte Haus ist mittlerweile kernsaniert und wird voraussichtlich ab 8. März mit Leben erfüllt sein.

Altomünster – Wenn alles klappt, wird am kommenden Montag die neu gebildete „Igel“-Gruppe des gegenüberliegenden Kindergartens „Die kleinen Strolche“ in wunderschön hergerichtete Räume im Erdgeschoss einziehen. So zumindest hatte es Altomünsters Bürgermeister Michael Reiter in der jüngsten Gemeinderatssitzung angekündigt (wir haben berichtet). Der Umzug musste um eine Woche verschoben werden, weil zum 1. März die Möbel noch nicht geliefert werden konnten.

Bei einem Rundgang durch das Haus kurz vor diesem angesetzten Termin saßen Erzieherin Verena Isemann und Kinderpflegerin Romina Camaro jedenfalls noch auf dem Boden, packten die bestellten Spiele aus, kontrollierten Bestelllisten.

„Die beiden sind schon in den Startlöchern“, sagt Anni Holzmüller, stellvertretende Leiterin des Kindergartens „Die kleinen Strolche“. Doch leider habe es – coronabedingt – noch ein paar Verzögerungen gegeben. In der Zwischenzeit wurden die für die Gruppe neu angemeldeten Kinder in Absprache mit den Eltern in den drei anderen Gruppen betreut. Anni Holzmüller lobt ausdrücklich, dass die Gemeinde vorausschauend und sehr frühzeitig für weiteres Personal gesorgt hat.

+ Trafen wieder einmal auf der Baustelle zusammen: Bürgermeister Michael Reiter (l.) und Bauleiter Peter Beck. © Sabine Schäfer

Die 25 Kinder werden freundliche, helle Räume vorfinden: Boden und Küche, wo die Kinder selbst ein bisschen Hand anlegen können, in Grün, für die Erzieherinnen ein Sozialraum samt Küche, in dem altes Tonnengewölbe integriert wurde, ein ebenso gut belichteter Intensivraum – auch mit grünem Boden.

„Wir haben insgesamt auf viel Farbe gesetzt“, so Michael Reiter. Und auch dem Brandschutz wurde Genüge getan: mit etlichen Brandschutzfenstern, von denen eines allein rund 5000 Euro kostet, Brandschutzwänden und Brandschutztüren, die von der Optik kaum zu unterscheiden sind von den anderen ursprünglichen Türen. Auch von denen konnte man neben den restaurierten Holzfenstern einige erhalten oder zumindest alte Zargen verwenden. Modern und neu sind natürlich die Garderoben und die WC-Anlagen für Groß und Klein.

„Der besondere Reiz hier liegt eben in der Verbindung von Alt und Neu. Und wenn ich Substanz habe, die ich erhalten kann, will ich es auch sehen“, betont der Gemeindechef ausdrücklich. So unterteilen beispielsweise alte Balken die Decke des Vhs-Raums im ersten Stock, in dem sogar ein Höhenversatz am Boden beibehalten wurde. Er wird durch eine kleine Rampe und einen Raumteiler „abgesichert“.

Ganz begeistert zeigt sich Reiter, ein Zimmerermeister, vom offenen und aufwendig restaurierten Dachstuhl mit Andreaskreuzen unter den Dachschrägen. Der Dachstuhl ist im ersten und im zweiten Stock, einem künftigen Veranstaltungsraum, sichtbar. „Die Architekten wollten zuerst eine Verkleidung da drüber legen“, zeigt sich Reiter immer noch fassungslos.

+ Ein Hingucker: der offene Dachstuhl, hier 2. Stock. © Sabine Schäfer

Natürlich habe es massive Auflagen vom Denkmalschutz gegeben und immer höhere Kosten. Unter anderem mussten ja auch Wandheizungen eingebaut werden, damit die Wände trocknen und immer eine gewisse Raumtemperatur gehalten wird. „Ich bin froh, dass wir auf den vollständigen Ausbau des zweiten Stocks mit Verlegung der Bücherei hierher verzichtet haben“, so Reiter. Sonst wäre es halt noch teurer gekommen. Die Kosten liegen jetzt bei 3,4 Millionen Euro.

Die Schultreppe 4 wurde jedoch zu einem kleinen Schmuckstück mit aufbereiteten Holzböden, in die an manchen Stellen neue Bohlen eingesetzt wurden oder alte Bohlen in neue Böden, mit vielen alten und neuen Balken, Lichtbändern statt der früheren Gauben. Im Prinzip erinnert kaum noch etwas an den relativ unansehnlichen Bau, in dem sich einmal im ersten Stock das Juz befand (jetzt am Bahnhof) und im Erdgeschoss „Die kleinen Mäuse“ der Nachbarschaftshilfe, die ebenfalls wieder im Erdgeschoss unterkommen.

Noch wird kräftig gearbeitet, innen und außen. „Es ist noch ein langer Weg“, seufzt Bauleiter Peter Beck, der wie so oft auf der Baustelle nach dem Rechten schaut. Doch im Grunde scheint er ebenso zufrieden mit dem Ergebnis zu sein wie der Altomünsterer Gemeindechef. Schließlich ist man nach über zwei Jahren Bauzeit schon weit gediehen. Beinahe fertig ist an der Nordseite das externe Treppenhaus samt Lift. Auch das ist eine Vorschrift des Brandschutzes, damit man die oberen Räume überhaupt nutzen darf. Wenn die Außentreppe fertig ist, können die Vhs-Räume eingeweiht werden.

„Die kleinen Strolche“ haben indes einen separaten Eingang, der direkt in den kleinen Vorgarten führt.

Eines ist ebenfalls unverändert und von Weitem sichtbar: die Inschrift über dem Haupteingang der früheren Schule: „Das Kostbarste in der Gemeinde ist seine wohlerzogene Jugend“. Die wird nun das historische Gebäude erneut mit Leben erfüllen.

