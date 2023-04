Schwieriges Haushaltsjahr in Altomünster: Leichter Rückgang der Gewerbesteuer, steigende Personalkosten

Die Kreuzung Stumpfenbacher-, Aichacher-, Halmsrieder- und Bahnhofstraße soll umgebaut werden. In diesem Jahr beginnt allerdings erst die Planungsphase. © gh

Das Jahr 2023 wird kein leichtes Haushaltsjahr für die Marktgemeinde Altomünster. Die Gewerbesteuert geht leicht zurück, die Personalkosten steigen aber stark an. Dabei hat die Gemeinde noch viel vor.

Altomünster – Für den Haushalt 2023 hatte Altomünsters Bürgermeister Michael Reiter eher mäßige Aussichten: Die Steuereinnahmen sind nicht ganz schlecht, aber dennoch werde es schwierig, da immer mehr Aufgaben zu schultern seien.

Als Beispiel nannte Reiter in der Gemeinderatssitzung die Kindertagesstätten. Nicht nur, dass hier kaum noch Plätze frei sind, es wird für die Kommune auch immer teurer. Die Gesamtkosten hierfür hat Kämmerin Andrea Niedermayr erneut mit knapp 2,7 Millionen Euro angesetzt. Kostentreiber sind vor allem die Personalkosten, die von 1,287 Millionen auf 1,298 Millionen Euro steigen.

Tarife und Neueinstellungen erhöhen Personalkosten in Altomünster

Apropos Personalausgaben: Es gibt Tariferhöhungen und auch die Großraumzulage für Angestellte des öffentlichen Dienstes wurde erhöht. Insgesamt betragen die Personalkosten für die Kommune 4,0 Millionen Euro (Vorjahr: 3,76 Millionen Euro). Die CSU-Gemeinderätin Martina Englmann sah zwei Stellen mehr für Bauhof und Bauverwaltung kritisch. Wie in der freien Wirtschaft müsse es doch im Zuge der Digitalisierung eher Einsparungen geben. Bürgermeister Reiter begründete die Neu-Einstellungen unter anderem mit erhöhten Anforderungen. Und: „Wir ertrinken in Arbeit“, sagte der Rathauschef auch. Teilweise müsse man Planungen außer Haus geben.

Erhöhte Kreisumlage um 0,5 Prozent tut weh

Auch die Erhöhung der Kreisumlage von 49 auf 49,5 Prozent tut weh. Gegenüber dem Vorjahr ist sie damit um 270 000 Euro gestiegen und liegt nun bei über 5,0 Millionen Euro statt 4,8 Millionen im Vorjahr. Bei der Gewerbesteuer ist ein Rückgang um rund 800 000 Euro zu erwarten (2023: 3,18 Millionen Euro). Bei den Schlüsselzuweisungen als wichtige Einnahmequelle im Verwaltungshaushalt wurde die Steuerkraft des Jahres 2021 zugrunde gelegt. Sie beläuft sich heuer auf 1,106 Millionen Euro (Vorjahr: 1,004 Millionen Euro).

Einnahmen bleiben im Gegensatz zu Ausgaben ähnlich

Die anderen Einnahmen bleiben im Wesentlichen gleich. Der Anteil an der Einkommenssteuer steigt von 5,9 auf 6,1 Millionen Euro. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt hat die Kämmerin mit 1,2 Millionen Euro angesetzt (Vorjahr: 3,3 Millionen Euro). Die Kommune muss in die Rücklagen greifen, um alle Aufgaben bewältigen zu könne. Vier Millionen Euro sind nötig. Allerdings wurde die in 2022 geplante Kreditaufnahme von 1,7 Millionen Euro nicht in Anspruch genommen. Deshalb genehmigte das Gremium am Ende in der einstimmig abgesegneten Haushaltssatzung, dass heuer lediglich der Differenzbetrag in Höhe von 2,3 Millionen Euro als Kreditaufnahme festgesetzt wird.

Die wichtigsten Zahlen des Haushalts 2023 von Altomünster Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 17,83 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt mit 10,82 Millionen Euro. Die wichtigsten Ausgaben im Verwaltungshaushalt: Kreisumlage: 5,1 Millionen Euro; Personalausgaben: 4,0 Millionen Euro; Schulverbandsumlage: 1,4 Millionen Euro; ordentliche Tilgung von Krediten: 615 000 Euro; Zuführung zum Vermögenshaushalt: 1,2 Millionen Euro. Wichtigste Einnahmen: Gewerbesteuer: 3,2 Millionen Euro; Anteil Einkommenssteuer: 6,1 Millionen Euro; Schlüsselzuweisung: 1,1 Millionen Euro; Abwassergebühren: 1,5 Millionen Euro; Betriebskostenförderung: 1,3 Millionen Euro.

Die wichtigsten Einnahmen im Vermögenshaushalt: 1,2 Millionen Euro Zuführung; Zuweisungen und Zuschüsse: 808 000 Euro; Grunderwerb: 436 000 Euro; Schuldenstand: 17 Millionen Euro, davon rentierliche Schulden für Abwasser: 11,1 Millionen Euro; Rücklagenstand: 849 000 Euro. sas

Insgesamt ist der Vermögenshaushalt für die geplanten Investitionen 10,8 Millionen Euro stark. Für die wichtigsten Baumaßnahmen müssen aber schon knapp 6,2 Millionen Euro aufgebracht werden. Allein für Hochbaumaßnahmen, wie die Sanierung des alten Rathauses und die Errichtung des Verbindungsbaus sind heuer 617 000 Euro angesetzt. Die geplante Fahrzeughalle und die Erneuerung des Funktisches in der Leitzentrale des Feuerwehrgerätehauses Altomünster schlägt mit rund 400 000 Euro zu Buche. Für den Straßenbau sind 1,4 Millionen Euro angesetzt. Davon entfällt eine halbe Million auf Ausbaumaßnahmen, Deckenverstärkungen und Sanierungen, 185 000 Euro für den Geh- und Radweg entlang der Bahnlinie nach Stumpfenbach.

Viele geplante Projekte der Marktgemeinde

Für die Abwasserbeseitigung sind 2,5 Millionen Euro vorgesehen. So sind unter anderem Sanierungsmaßnahmen an der Kläranlage fällig und auch die Kanalerneuerung in der Aichacher Straße wird heuer und im nächsten Jahr die Gemeinde beschäftigen (600 000 Euro in 2023, 1,4 Millionen Euro 2024).

In neue Straßenbeleuchtungen (LED) investiert die Kommune 210 000 Euro, in den Hochwasserschutz 35 000 Euro. Martina Englmann fragte auch nach Planung und Bau für die Senioren-Tagesstätte am Brechfeld. Hier soll in einer ersten Stufe ermittelt werden, wie eine Finanzierung klappen könnte, denn so Bürgermeister Reiter, werde es mit dem Wohnungsbau bei den Zinsen und Baukosten naturgemäß teurer.

Auch zu Planung und Grunderwerb für die Gemeindeverbindungsstraße vom Gewerbegebiet zur Staatsstraße 2047 wollte die Hohenzeller Gemeinderätin Details wissen. „Wir gehen momentan davon aus, dass wir bauen wollen, wissen aber noch nicht, wie viel gefördert wird, so der Gemeindechef. Die zweite Schwierigkeit sei, dass die Planungen den heutigen Normen angepasst werden müssen. In jedem Fall, so Reiter, gebe es einen Gemeinderatsbeschluss, an den er sich halten müsse.