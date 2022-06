Ehrenamtliche unterstützt die Senioren: „Die Zeit mit den Bewohnern bedeutet mir viel“

Die Zeit mit den Bewohnern bedeutet mir viel. Rosemarie Stolz über ihr langjähriges Ehrenamt im Seniorenwohnen Altomünster Ehrenamt mir Freude: Rosemarie Stolz (Mitte) hilft ehrenamtlich im Seniorenwohnen Altomünster. Von ihrer unentgeltlichen Arbeit profitieren die Heimbewohner, Pflegekräfte und Stolz selbst. © privat

Die Ehrenamtliche Rosmarie Stolz hilft im Seniorenwohnen Altomünster.

Altomünster – Im Aufenthaltsraum des Seniorenwohnen Altomünster sitzt die Ehrenamtliche Rosmarie Stolz mit mehreren Bewohnern. Gemeinsam legen sie die Wäsche zusammen. Sie lachen bei ihrer Arbeit. Schnell wird klar: Hier profitieren beide Seiten voneinander – Ehrenamtliche und die Senioren.

Bei ihren Besuchen geht es Rosemarie Stolz um Lebensqualität. Sie kommt schon seit knapp 24 Jahren ins Seniorenwohnen. „Zuerst nur als Nebenjob. Seit fünf Jahren verbringe ich auch ehrenamtlich Stunden in der Einrichtung“, so die 64-Jährige.

Mit ihren Besuchen jeden Dienstagvormittag bringt Rosemarie Stolz Schwung und vor allem Unterstützung ins Haus. Sie hilft den Pflegekräften beim Essen vorbereiten, macht gemeinsam mit den Bewohnern die Wäsche und führt nette Gespräche. „Die Zeit mit den Bewohnern bedeutet mir viel. Vor allem nach den vielen Pandemie-Monaten“, so die Ehrenamtliche.

Das Ehrenamt ist eine wertvolle Aufgabe im Kreis von Menschen, von dem beide Seiten profitieren. „Manche der Bewohner kenne ich schon seit Jahren und möchte sie nicht missen“, reflektiert Rosemarie Stolz die letzten zwei Jahrzehnte. Und das beruht auf Gegenseitigkeit. „Rosi greift uns nicht nur unter die Arme, wo es gerade nötig ist. Sie bringt auch Abwechslung ins Haus“, weiß Einrichtungsleiterin Annika Engel.

Von den Besuchen der Ehrenamtlichen profitieren aber nicht nur die Bewohner und die freiwilligen Helfer selbst. Auch für die Pflegekräfte ist die zusätzliche Hilfe eine große Entlastung. „Die Pflegekräfte haben einen so stressigen Alltag. Da sind die paar Stunden jede Woche das Mindeste, was ich tun kann“, findet die Ehrenamtliche. Daher sei es ihr wichtig, die Einrichtung so gut und so oft wie möglich zu unterstützen. „Solange ich gesund bin und mein Privatleben es erlaubt“, sagt Rosemarie Stolz.

„Ein Ehrenamt wird zwar nicht entgeltet, aber es bietet so viele schöne, zwischenmenschliche Momente“, fasst Rosemarie Stolz den Sinn ihrer Arbeit zusammen. Das Lächeln und die Dankbarkeit der Bewohner sei für sie Belohnung genug. „Das macht mich zufrieden.“

dn

Info zum Ehrenamt:

Freiwillige, die Interesse haben das Seniorenwohnen zu unterstützen, können Sie sich bei der Ansprechpartnerin Annika Engel unter annika.engel@ssg.brk.de melden.