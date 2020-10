Sie sägen, betonieren, schleifen für zwei Mitfahrbankerl

In der Gemeinde Altomünster gibt es zwei weitere Mitfahrbankerl - weil fleißige Schüler sich mit Fleiß und Engagement ans Werk gemacht haben.

Altomünster – Diese Gemeinschaftsaktion wird den Schüler der 8a und 8b der Altomünsterer Mittelschule wohl für immer im Gedächtnis bleiben. Zusammen haben sie zwei Mitfahrbankerl geschaffen, die sie nun zusammen mit Bürgermeister Michael Reiter einweihen konnten. Wenn der Gemeindechef aber geglaubt hat, dass er nur zum Besichtigen bei der Aufstellung kommen sollte, dann hatte er sich getäuscht. Die Schüler drückten ihm nämlich eine Bohrmaschine in die Hand. Und so musste der Bürgermeister die letzten Schrauben an der Bank am Bahnhof in Altomünster selbst hineindrehen. Dafür bekam er herzlichen Applaus. Den hatten sich aber auch die Burschen und Mädchen verdient mitsamt der Brotzeit, die der Elternbeirat spontan zu dem Festakt vor Ort spendiert hatte.

Es war das gelungene Ende einer Aktion, die der Helferkreis Asyl vor rund eineinhalb Jahren an das Bankerlteam unter Leitung von Marianne Kerle herangetragen hatte. Der Kreis hatte sich ein Mitfahrbankerl, von denen es schon neun im Gemeindebereich gibt, auch für Asbach gewünscht, damit die Asylbewerber, die in Schmarnzell wohnen, besser nach Altomünster kommen – und ein weiteres in Altomünster am Bahnhof, für den Rückweg. Außerdem können so auch die anderen Orte, wie Wollomoos, Thalhausen, Pfaffenhofen oder Sielenbach gut per Mitfahrer erreicht werden. Marianne Kerle, die sich auch in der Schule stark engagiert, kam mit ihrem Bankerlteam auf die Idee, dass die Schüler quasi als berufsvorbereitenden Unterricht die Bankerl errichten könnten. Kunstpädagoge Michael Zuber aus Rosenheim stimmte zu, die Klassenlehrer Susanne Tausche und Martin Pongratz sowieso.

Und dann machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Doch jetzt zu Schulbeginn wurde das Vorhaben vom April in vier Projekttagen durchgezogen, und die Jugendlichen waren alle mit Begeisterung dabei. Die einen entwarfen die Mosaikbilder, die andere dann mit viel Liebe und Freude fliesten. Wieder andere machten sich an die Betonteile für die Seitenwangen der Bank, schufen das Modell, betonierten, schliffen und glätteten. Und wieder andere nahmen sich die Holzteile für die Bank vor, sägten, hobelten, strichen, und vor allem Mädchen brannten mit viel Geschick die Schriftzüge in die Rückwand ein.

„Das Bankerl bringt d’Leit zamm!“

Besonders gefreut hatten sich die Schüler, dass einer der Schmarnzeller Asylbewerber bei ihren Arbeiten spontan mithalf. „Das ist Integration, wie sie weitergetragen wird“, sagte Marianne Kerle. Sie freute sich, dass ihre Idee von den Mitfahrbankerln so gut aufgenommen und umgesetzt wurde – ganz nach ihrem Motto: „Das Bankerl bringt d’Leit zamm!“

Erst einmal sind nun die zwei Bankerl am Bahnhof und in Asbach neu dazugekommen. Finanziert wurde das Ganze durch eine Erlösausschüttung vom Christkindlmarkt, eine Spende von der Bürgerstiftung, einem Anteil von der Schule und der Rest durch das Bankerlteam. Die Altomünsterer Schüler haben sich zusammen mit ihren Lehrern ein ganz dickes Lob verdient, dass sie so eine sinnvolle Aufgabe übernommen und mit Begeisterung durchgeführt haben.

Gisela Huber