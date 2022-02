Sinnvolle Nutzung wird keine einfache Sache

Eine spannende Führung durch das Kloster Altomünster hat dessen Geschichte und die Zukunft beleuchtet.

Altomünster – Immer wieder taucht die Frage nach der weiteren Verwendung des Altomünsterer Klosters in den Gesprächsrunden nicht nur der Bürger auf. Auch die Pfarrei und vor allem die Diözese machen sich Gedanken darüber, was aus dem altehrwürdigen Gebäudetrakt werden oder entstehen könnte. Seit der Auflösung des Birgittenklosters vor vier Jahren in Ermangelung von mindestens drei Nonnen, die den Konvent hätten weiterführen können, steht diese wohl nicht einfache Aufgabe im Raum.

Über 500 Jahre hatte in Altomünster der Birgittenorden – ein Doppelorden für Frauen und Männer – das Leben hinter den dicken Mauern bestimmt, das 1497 mit dem Einzug der ersten Birgittenschwestern begann. 60 Nonnen hätten im Nordflügel Aufnahme finden können, eine Zahl, die allerdings in Altomünster auch in der Blütezeit nie erreicht wurde. An der Südfront war der Bau für 25 Mönche errichtet worden. Dieser Trakt wurde bei der Säkularisation 1803 an den Kaufmann Koller verkauft – daher die ortsübliche Bezeichnung „Kollerstock“.

Interessierte Einheimische und auch Gäste konnten nun bei einer Führung ein wenig hinter die Mauern dieses Klosters blicken. Vorher durfte man die Räumlichkeiten dieses streng kontemplativen Ordens nicht betreten. Höchstens an die Pforte kamen die Altomünsterer, vor allem wenn sie ihre Wäsche abholten, die von den Schwestern über viele Jahre gebügelt wurde oder sie in dringenden Angelegenheiten mit der Priorin oder einer verwandten Nonne im Sprechzimmer reden wollten. Die älteren Besucher erinnerten sich auch noch an die Klosterwinde, an der sie als Kinder klingeln durften und nach einem Gebet und einem „Bittschön Schwester, kriag i a Oblaten“, die Abschnitte der Oblaten- oder Hostienbäckerei in Empfang nehmen durften.

Jetzt aber durften die Besucher die großen Räume im Haus besichtigen, zu der sie Dr. Armin Wouters, der Direktor der Erzdiözese mit der Zuständigkeit für Altomünster, sowie Baureferentin Ursula Gonsior in Zusammenarbeit mit dem Altomünsterer Historiker und Klosterkenner Prof. Dr. Wilhelm Liebhart und der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Birgitta Graf führte. Die erklärenden Worte zum Haus und seiner Geschichte kamen von Wilhelm Liebhart, der sich praktisch schon seit 50 Jahren mit den Örtlichkeiten und dem Orden befasst und eigentlich auch der erste Mann war, der die Klosterbibliothek betreten durfte.

„Das Kloster ist alt und es war nicht so begütert, dass es sich Prachträume hätte leisten können“, erzählte Liebhart vorweg. Es handele sich also um schlichte Räume, die ihrem Zweck entsprechen mussten. Es gab 70 Zellen mit je 12 Quadratmetern Größe. Die „Hauptzentrale“ des Klosters war das Refektorium, also der Speisesaal, in dem sich alle Nonnen trafen. Er wurde um 1590 errichtet und ist heute noch mit den ursprünglichen Bänken rund um den Raum erhalten. Auch die Decke stammt aus dieser Zeit. In der Mitte steht bis heute ein Lesepult, an dem während des Essens erbauliche Texte vorgetragen wurden, denn die Mahlzeiten wurden in der Regel schweigend eingenommen. Diesen Raum könnte sich Wilhelm Liebhart sehr gut als Gemeinderaum vorstellen, da er gefliest ist, ebenerdig und mit seiner Weite doch einen festlichen Rahmen für Versammlungen, besondere Feiern oder Konzerte bieten könnte. Über diesem Speisesaal waren früher die zwei Arbeitszimmer der Schwestern, die ja jahrzehntelang Betriebe mit ihren Näharbeiten bedient haben und erst, als in den letzten Jahren die Schwestern immer weniger wurden, sich aufs Wäschemangeln für die Bürger und natürlich auch die Pfarreien verlagert haben. Ebenso befanden sich dort die Krankenzimmer.

In dieser Etage war aber auch der große Kapitelsaal, der ebenfalls seit 1590 kaum verändert worden ist. In der Mitte der Wandseite war der Platz der Äbtissin, später der Priorin, die einmal in der Woche zum „Kapitel“ rief, also zur Besprechung, zu der sich der ganze Konvent versammelte. Hier wurden auch Anschuldigungen vorgetragen oder die Nonnen mussten ihre Verfehlungen vor der ganzen Runde bekennen. Die Äbtissin selbst konnte Strafen auferlegen und hatte auch gegenüber den Bürgern die Gerichtsbarkeit.

So erzählte Liebhart von der Nonne Katharina Kreul, die als bekanntester und sehr makaberer Fall in die Klostergeschichte eingegangen ist. Sie saß nämlich von 1522 bis 1560 im Klostergefängnis und wurde erst vor einer überraschenden Visitation des Freisinger Fürstbischofs freigelassen. „Aber es muss ihr nicht so schlecht ergangen sein, denn sie wurde bestens versorgt“, wusste Liebhart aus den Aufzeichnungen.

Im Kapitelsaal selbst steht noch ein kleiner spätgotischer Flügelaltar und früher waren hier auch die Reliquien des heiligen Alto aufbewahrt: die Hirnschale und sein Messer. Für größere Veranstaltungen heutzutage sieht Liebhart diesen Raum mit seinem schlichten Holzboden nicht so geeignet, zumal er nicht barrierefrei ist und man auch erst die Statik überprüfen müsste.

Es wird also nicht einfach sein, die Räumlichkeiten des Klosters einer sinnvollen und entsprechenden Nutzung zuzuführen, so das Fazit. Für die Pfarrei wäre dies natürlich ein großer Gewinn, denn ihr stehen im Moment überhaupt keine Räumlichkeiten mehr zur Verfügung. Für den Bereich, den die Besucher jetzt besichtigen durften, könnte sich die Diözese vorstellen, diesen der Pfarrei zu überlassen. „Eine alleinige Nutzung des ganzen Klosterareals wird es aber wohl nicht geben,“ ist Dr. Armin Wouters von der Diözese, überzeugt. Es werde immer auf eine Mehrfachnutzung mit verschiedenen Bereichen hinauslaufen. Und das macht es eben nicht gerade einfach, dem Ortsmittelpunkt neues Leben einzuhauchen. Aber vielleicht gelingt es doch – schrittweise zumindest.

