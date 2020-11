Societas Birgitta Europa ist in Gefahr

Die Altomünsterer Mitglieder der Societas Birgitta haben sich unterhalten und über die mögliche Zukunft diskutiert. Im Raum stand auch eine Auflösung der Gemeinschaft

+ Altomünster spielte dabei eine federführende Rolle bei der Gründung der Societas Birgitta Europa © Hermann Plabst

Altomünster – Die Societas Birgitta Europa (SBE) war 20 Jahre lang eine gut funktionierende Vereinigung, die eine Verbindung schuf, zwischen allen Orten in Europa, an denen es Orden der heiligen Birgitta gegeben hat oder noch gibt. Altomünster spielte dabei eine federführende Rolle, vor allem dank des Einsatzes von Pfarrer Wolf Bachbauer, der als Gründungsvorsitzender in die Chronik der SBE einging.

Bachbauer starb früh, und inzwischen ist auch sein schwedischer Mitstreiter Gunnar Jivegard gestorben, zudem wurde das Altomünsterer Birgittenkloster vor ein paar Jahren aufgelöst, deshalb hat die SBE viel von ihrer Antriebskraft verloren. Es stellt sich nun die Frage, wie es mit ihr weitergehen soll.

Für den langjährigen SBE- Geschäftsführer Gerhard Gerstenhöfer aus Altomünster ist die Situation eigentlich klar. Er regte in der jüngsten Versammlung der Volkshochschule an, die SBE aufzulösen. Er begründete dies vor allem damit, dass die Vereinigung in Altomünster zu lange als Verbund aufgestellt war, mit Gemeinde, Kloster, Frauenbund, Museum, Vhs und einzelnen Privatpersonen. Die Delegierten wurden immer weniger und älter, viele sind nicht mehr so reisefähig, und es kam schlichtweg kein Nachwuchs dazu. Auch vom Mutterkloster in Vastena in Schweden bekomme man keine Informationen mehr, seit es das Kloster nicht mehr gibt. „Die SBE ist praktisch tot“, sagte Gerstenhöfer, „und gehört jetzt einfach aufgelöst, weil wir sie nicht mehr zu einer lauffähigen Gemeinschaft hochbringen.“ Aber er gab auch zu, „dass es ein wunderbarer Verein war“, nur müssten eben jetzt neue und bessere Voraussetzungen geschaffen werden.

Dem widersprach Museumschef Prof. Dr. Wilhelm Liebhart vehement: „Wir sind keine Totengräber“, sagte er, weshalb sich der Museumsverein einer Auflösung nicht anschließen werde. „Wenn das wer machen will, dann sollen es die Schweden oder Dänen machen, aber nicht wir, wo wir 1999 die SBE bei uns gegründet und auch den europäischen Gedanken immer gepflegt haben.“

Er erinnerte an die sehr ansprechenden Jahrestreffen der Mitglieder, die immer an einem anderen Birgittenort stattfanden und sehr fruchtbar waren. Auch die große Birgittentagung mit internationalen Gästen hob er hervor, die noch lange von sich reden machte. Liebhart nannte als größtes gemeinsames Werk, die Erstellung des Birgittenatlasses, in dem alle Birgittenorte verewigt wurden. „Ich hoffe, dass mit neuen Leuten auch wieder ein neuer Geist in diese europäische Birgittenverbindung kommt“, betonte er.

Auch Bürgermeister Michael Reiter wurde nach seiner Meinung befragt. Er sehe momentan keinen Handlungsbedarf und plädiere fürs Abwarten. Außerdem will er das Thema auch im Gemeinderat vorbringen.

Letztlich erklärte auch Vhs-Vorsitzender und langjähriger früherer Bürgermeister Konrad Wagner, dass keine Eile besteht, eine Auflösung voranzutreiben. Auch er möchte sich noch mit den örtlichen Mitgliedern zusammensetzen und die Zukunft der SBE besprechen.

Gisela Huber

Rubriklistenbild: © Hermann Plabst