Sonnenstrom von den kommunalen Dächern

Die Dachneigung von Kinderkrippe und Kindergarten am Brechfeld ist ideal für die Installierung von Solarmodulen. © gh

Die Gemeinde Altomünster „fängt“ die Sonne ein: Kindergarten und Krippe sowie die geplante Feuerwehr-Fahrzeughalle sollen Photovoltaik erhalten.

Altomünster – Die Gemeinde Altomünster setzt verstärkt auf Sonnenstrom. So beschloss der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung jeweils einstimmig die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kinderkrippe und des Kindergartens Regenbogen in Altomünster sowie auf dem Dach der geplanten neuen Fahrzeughalle am Feuerwehrgerätehaus in Altomünster.

Die gemeindlichen Gebäude am Brechfeld verfügten über eine große Dachlandschaft, die aufgrund der Ausrichtung und der Dachneigung in weiten Teilen grundsätzlich geeignet sei für die Errichtung von Solarmodulen, so Geschäftsleiter Christian Richter zum Ergebnis einer „Tauglichkeitsprüfung“. Die Verwaltung schlug daher vor, die beiden Gebäudekomplexe (Krippe und Kindergarten) jeweils mit einer Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 25 Kilowatt auszustatten.

Damit könne man in erster Linie den Eigenverbrauch in Höhe von durchschnittlich je 12 000 Kilowattstunden pro Jahr bestreiten. Ergänzend soll ein Stromspeicher mit einer Kapazität von 22 Kilowattstunden eingebaut werden. Die Kosten für die Investition auf beiden Häusern beziffert die Verwaltung auf jeweils 55 000 Euro. Bei einer Realisierung erst im nächsten Jahr rechnet Richter mit einer Kostensteigerung von 10 bis 20 Prozent.

Josef Riedlberger, Umweltreferent der CSU, zeigte sich indes nicht überzeugt von den Stromspeichern in der Kindertagesstätte. Der Kindergartenbetrieb und damit der Strombedarf sei schließlich nur von 7 bis 17 Uhr. Er hielt einen Stromspeicher an anderer Stele für sinnvoller. Bürgermeister Michael Reiter verwies indes auf die vielen dunklen Stunden im Herbst und Winter, versprach aber, diese Details prüfen zu lassen. Alles in allem bewertete der Marktgemeinderat die Sonnenstromanlage positiv.

Gleiches gilt für die Errichtung von Modulen auf der künftigen Fahrzeughalle der Feuerwehr mit zehn Grad Dachneigung. Bei der Belegung beider Dachseiten können hier 29 Kilowatt erzeugt werden. Der durchschnittliche Stromverbrauch des vorhandenen Gebäudes (einschließlich der Altonetz-Server) liege bei rund 23 000 Kilowattstunden im Jahr.

Die bereits bestehende Photovoltaikanlage auf dem Dach des Feuerwehr-Gebäudes mit einer Leistung von 15 Kilowatt befindet sich im Besitz des Feuerwehrvereins. Für die neue Anlage muss die Gemeinde rund 35 000 Euro berappen.

Auch bei der geplanten Seniorentagesstätte am Brechfeld denke man bereits an eine Photovoltaikanlage. Georg Huber (CSU) erinnerte daran, dass bei der Planung der Solarmodule auf den beiden Kita-Dächern unbedingt auch der Schattenwurf dieses Neubaus berücksichtigt werden müsse.