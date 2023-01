Auftakt ins Jubiläumsjahr: Vorträge und Musik in St. Alto

Mit alten Instrumenten umrahmte die Gruppe Alto-Consort das Programm. © gh

Die Klosterkirche wird 250 Jahre alt und der Todestag der heiligen Birgitta jährt sich zum 650. Mal. Gründe genug in St. Alto mit Musik und Vorträgen diese beiden Jubiläen zu feiern.

Altomünster – Es war ein besonderer Auftakt ins Jubiläumsjahr am vergangenen Sonntag: Die Pfarrgemeinde St. Alto gedenkt im Jahr 2023 zweier wichtiger Jahreszahlen: Am 23. Juli 1373, also vor 650 Jahren, starb die heilige Birgitta von Schweden in Rom. Über fünf Jahrhunderte hat der Birgittenorden in Altomünster gewirkt und den Ort geprägt. Im Jahr 1763 beauftragte der Orden den berühmten Baumeister Johann Michael Fischer mit dem Neubau der Klosterkirche. Sie wurde im Jahr 1773 vollendet und geweiht. So steht im Jahr 2023 mit dem 250. Weihetag der Klosterkirche ein weiteres Jubiläum an.

Letzte Birgittennonne reist extra für Jubiläumsauftakt an

Das Gotteshaus war am Sonntag voll mit Besuchern, die den Anfang des Jubiläumsjahres nicht versäumen wollten, darunter auch die letzte Birgittennonne und Priorin von Altomünster, Schwester Apollonia Buchinger, die zu diesem Festakt eigens angereist war.

Pater Norbert J. Rasim begrüßte die Gäste, führte als Hausherr durchs Programm und gab immer wieder geistliche Impulse. „Kirche ist mehr als nur das Kirchengebäude“, betonte er. „Kirche ist das Leben darin, mit dem es jetzt schon 250 Jahre erfüllt wurde, und sie ist auch ein wenig Himmel!“ Die Gruppe Alto-Consort um Yvonne Thompson mit ihren alten Instrumenten und den hervorragenden Sängern vermittelten ein Stück Geschichte der damaligen Zeit. Kirchenmusikerin Helga Trager setzte mit ihrem „Präludium in E-Dur“ von Vincent Lübeck an der Orgel einen klangvollen Auftakt, bevor die drei Referenten des Nachmittags das Wort ergriffen.

Vortrag: Was sagt uns Birgitta von Schweden heute?

Der Altomünsterer Historiker Prof. Dr. Wilhelm Liebhart ging dabei der Frage nach: „Was sagt uns Birgitta von Schweden heute?“ Er erinnerte daran, dass sie 1999 von Papst Johannes Paul II. mit zwei weiteren Frauen zur Europaheiligen erhoben wurde, um auf die Rolle und Sendung der Frauen hinzuweisen und vor allem auch den Glauben zu vertiefen.

„Birgitta war in der Lage, die Stimme Gottes in Visionen oder Offenbarungen zu hören, konnte aber auch mit Maria oder anderen Heiligen reden“, erklärte Liebhart. Die zahlreichen Handschriften der hl. Birgitta wurden bereits 1492 gedruckt, zuletzt erneut 2002. Die modernste Übersetzung aber stammt von Schwester Apollonia Buchinger, die im vergangenen Jahr in zwei Bänden nach fast zwanzigjähriger Arbeit „Birgitta von Schweden“ herausbringen konnte.

Schon Birgitta kämpft für Gleichberechtigung

Viele Themen waren es, die Liebhart von Birgitta von Schweden ansprach und die auch heute noch aktuell sind. Sie war nicht zuletzt als Fürsprecherin für die Gleichberechtigung von Mann und Frau, aber bezeichnete gleichzeitig die Welt als selbstsüchtig und schlecht. Sie stellte aber auch viele Fragen. Etwa, warum man nicht alles besitzen dürfe, anderen gehorchen soll oder nicht mehr sein dürfe, als andere. Sie mischte sich bei den Politikern und Königen ein und gab ihnen gute Ratschläge. Birgitta war insgesamt 20 Jahre in Europa unterwegs, ehe sie dann 1373 in Rom starb.

Klosterkirche - ein Werk von Johann Michael Fischer

Einem ganz anderen Thema widmete sich Dipl.-Ing. Franz Peter mit seinem Vortrag „Die Klosterkirche Altomünster im Werk von Johann Michael Fischer“. Er ging dabei vor allem auf die Entwicklung der Kirchen als Gebetsraum für das Volk und die Mönche ein. „Sie waren in der Mitte streng geteilt“, erklärte Peter am kreuzförmigen Langhaus der Kirche, wie es im 13. Jahrhundert bei den Zisterziensern üblich war. Erst der „Bettelorden“ der Franziskaner und Dominikaner ein Jahrhundert später ließ die Gläubigen näher teilhaben und schaffte neben dem Einheitsraum auch schon durch Seitenkapellen kleine Öffnungen. Mit den Jesuiten im 16. Jahrhundert gab es dann einen Aufbruch in der Kirche, denn jetzt durfte die Zelebration der Messe auch für die Männer und Frauen sichtbar werden. „Erst im Barock änderte sich die Bauweise völlig, vor allem Johann Michael Fischer war es, der Kirchen als Zentralraum mit einer Mitte schuf und sich die linke Seite mit der rechten und vorne mit hinten spiegelte.

Bauliches Vorbild in Ingolstadt

„Der achteckige Zentralbau, wie er in Altomünster errichtet wurde, war die klarste und vollendetste Form der Kirche, die Fischer gebaut hat, die aber für den 71-Jährigen auch die größte Herausforderung war“, betonte Franz Peter. Er baute sie nach seiner großen Augustinerkirche in Ingolstadt, die aber im Weltkrieg dann zerstört wurde. Allerdings stellte ihn Altomünster noch vor weitere schwierige Aufgaben, denn die Kirche dort hatte nur zwei Ebene- für Volk und Mönche mit entsprechenden Umläufen, doch hier in Altomünster musste auch noch eine dritte Ebene für die Nonnen geschaffen werden und das alles mit einem Höhenunterschied von vier Metern in der Kirche.

Doppelkloster: Mönche und Nonnen

Wie Johann Michael Fischer das letztlich alles fertigbrachte, damit die Kirche auch dem Doppelkloster gerecht wurde, das erläuterte Prof. Dr. Bernhard Schütz. So wurde ein Nonnenchor direkt in der Mitte der Kirche in dritter Etage errichtet mit Blick sowohl auf den Altar, als auch zum gesamten Kirchenraum. „Durch das Doppelkloster mussten nicht Priester von irgendwo hergeschafft werden, sondern waren schon da – streng getrennt versteht sich. Ein bisschen revolutionär war es aber schon, dass die Äbtissin an der Spitze des Klosters stand und auch über die Mönche das Sagen hatte.“ Doch auch für die Nonnen konnte ein eigener Umgang in der Kirche geschaffen werden, der Prozessionen ermöglichte. So konnte die Kirche alle Aufgaben als Orts- und Wallfahrtskirche und auch Klosterkirche voll erfüllen.

Schwierig sei es laut Schütz gewesen, die Reste der Vorgängerkirche zu integrieren, wovon heute nur der Turmsockel noch original ist. Der Herrenchor selbst wurde erst kurz vor dem 30-jährigen Krieg angebaut. Nach Osten konnte man am Kirchenbau nicht viel verändern, aber Richtung Westen war einiges möglich. „Es ist erstaunlich, wie es die Architekten damals mit wenig Bauänderungen zu so einem Bauwerk gebracht haben“, erklärte Schütz. Er erklärte das Deckenfresko mit den vielen Hinweisen auf die Geschichte von Kirche und Kloster in Altomünster und all den Feinheiten, die diesen interessanten Schlusspunkt in barocker Baukunst gesetzt haben.

Schlusspunkt des Jubiläumsauftakts

Nach Orgelklängen von Helga Trager und dem Flötenspiel und Gesang der Alto-Consort, setzte der Coral „Gaude Birgitta“ einen schönen Schlusspunkt. Pater Norbert J. Rasim dankte allen Mitwirkenden für den schönen Beitrag, aber auch allen „Vorbereitern“ von Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung, die den feierlichen Auftakt organisiert haben. Nach einem Segensgebet lud der Geistliche dann noch alle Besucher ein zu einem kleinen Stehempfang ein.

VON GISELA HUBER