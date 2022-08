Tolle Symbiose von Kunst und Gemeinde

Begeisterten und waren selbst begeistert von Altomünster: Friedemann Grieshaber, Ingrid Floss, Susanne Allers, Bernd Schwarting und Clemens Hein (von links). © gh

Das Arbeitssymposium der vier Kunstschaffenden Ingrid Floss, Bernd Schwarting, Friedemann Grieshaber und Clemens Heil in Altomünster ist zu Ende. Eine Woche lang haben sie in der Marktgemeinde verweilt und viel Resonanz erfahren. Auch die Künstler selbst sind beeindruckt.

Altomünster – Eine Woche lang waren die vier Kunstschaffenden Ingrid Floss (Malerin), Bernd Schwarting (Maler) sowie die beiden Bildhauer Friedemann Grieshaber und Clemens Heinl offiziell in der Gemeinde Altomünster – der eine oder andere sogar noch länger. Die Zielsetzung des Arbeitssymposiums war gegenseitiger Austausch durch Gespräch, Vortrag und Anschauung.

Die Künstler ließen sich dabei auch über die Schulter schauen. Denn der Austausch untereinander und mit den Altomünsteren war ihnen wichtig und ist offenbar gelungen. Ingrid Floss zeigt sich beeindruckt. „Sechs Tage intensive Gespräche, lange Nächte, wenig Ruhe, viel Inspiration, viele angefangene Bilder und lieb gewonnene Menschen. Das alles kann sich jetzt in Ruhe weiter entwickeln.“

Künstlersymposium in Altomünster zu Ende

Bernd Schwarting, der schon öfter in Altomünster weilte, hat das Symposium so empfunden: „Es waren wunderbar kurze Wege zu den Künstlergesprächen an den Orten ihres Wirkens in Altomünster. Die Begegnungen mit den interessierten Bürgern waren sehr lebendig und interessant. Ich kann neue Anregungen für meine Malerei mitnehmen.“ Insgesamt habe es eine schöne Symbiose gegeben von Kunst und der Marktgemeinde.

Friedemann Grieshaber nimmt neue Impulse für die Arbeit mit und hat Lust auf mehr, „auch wenn ich als Materialbildhauer aufgrund der Gravitation eher ortsgebunden denke und arbeite. Große Hochachtung und Dank an alle Beteiligten“, so Grieshaber.

Clemens Heinl sieht es so: „Das Schöne an Symposien ist, tolle Begegnungen, schöne Aktionen und anregende Gespräche zu haben. Und als Krönung dieses Symposiums, die Sägeaktion am Marktplatz mit dem Bürgermeister durchzuführen. Es war eine tolle Begegnung, vielen Dank an die Altomünsterer.“

„Überwältigt von der positiven Resonanz in der Bevölkerung“

Dreh- und Angelpunkt für Organisation und die Durchführung der Kunstwoche war die Symposiumsbeauftragte der Gemeinde, Susanne Allers. Sie hatte bereits zur Eröffnung viel Lob – auch von der Politprominenz wie etwa Landrat Stefan Löwl – erhalten.

Sie selbst zeigt sich gegenüber den Dachauer Nachrichten „überwältigt von der positiven Resonanz in der Bevölkerung“. Es habe sich darüber hinaus „Überraschendes entwickelt, wie die Aktion mit dem Bürgermeister.

Und es wurden bereits Pläne für die Zukunft geschmiedet, beispielsweise ein Workshop mit Clemens Heinl und dem Schreinermeister Georg Huber. Ich bin sehr gespannt, wie sich alles weiter entwickelt“, sagt Allers erfreut.

Nicht nur Künstler waren begeistert

„Total begeistert“, zeigt sich Kulturreferentin Susanne Köhler. Die Stimmung sei von Anfang an locker und offen gewesen. Auch sie habe es „cool“ gefunden, dass Bürgermeister Michael Reiter als gelernter Zimmerermeister aus der Not eine Tugend gemacht und mit der Motorsäge unter Anleitung des an der Schulter verletzten Clemens Heinl an dessen Kunstwerk mit gearbeitet hat (wir berichteten).

„Ich hatte den Eindruck, die Künstler haben sich wohlgefühlt“, so Köhler. Heinl will in jedem Fall im Oktober wiederkommen. Schließlich möchte er unter anderem seine geschnitzte Skulptur fertigstellen.

