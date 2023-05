Zamgricht und Kapplerbräu präsentieren Trachtenfest im Kastaniengarten

Freuen sich schon aufs Trachtenfest: Georg Volpert, Josef Höckmayr, Maxi Strixner und Flo Strixner (v.l.). © h r

Der Verein Zamgricht und der Kapplerbräu präsentieren am 10. Juni im Kastaniengarten viel Musik und einen Trachtenmarkt

Altomünster – Der Kultur- und Traditionsverein Zamgricht aus dem Dachauer und Wittelsbacher Land hat heuer etwas Besonderes geplant. In Kooperation mit dem Kapplerbräu Altomünster richten sie am 10. Juni von 10 bis 22 Uhr im Kastaniengarten ein Trachtenfest aus.

Ganz nach dem Vereinsmotto „Tracht – Tanz – Musi“ sorgen fünf Musikgruppen auf dem Tanzboden und im Biergarten für Schwung. Zu Beginn spielt die Blaskapelle Altomünster bis 13 Uhr und wird dann von den „3 Scheinheiligen“ ab 13.30 Uhr für die nächsten zwei Stunden abgelöst. „De Hoglbuachan und oana mera“ übernehmen von 16 bis 18 Uhr und die „Großstoana“ ab 18.30 bis 22 Uhr die zünftige Unterhaltung.

Das Catering wird von regionalen Anbietern übernommen und es gibt Steckerfische oder eine Brotzeit sowie selbstgebackene Kuchen im Angebot.

Ein besonderer Höhepunkt ist der erste eigene Trachtenmarkt für alle die, die fesche Tracht verkaufen lassen oder selbst ein Schnäppchen rund um bayrische Tracht ergattern möchten. Der Markt beginnt ebenfalls um 10 Uhr und endet um 14 Uhr. Die Verkaufslisten und weitere Informationen können auf der Homepage www.zamgricht.de und per E-Mail info@zamgricht.de angefragt werden.

Die Abgabe der Ware ist am 9. Juni ab 16 Uhr beim Kapplerbräu im Kastaniengarten möglich und die Abholung ist dann am Verkaufstag ab 15 Uhr oder am Folgetag den 11. Juni zwischen 10 und 14 Uhr möglich. Der Eintritt zum Fest ist frei. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in kleinerer Form im Kapplersaal statt.

Roswitha Höltl