TSV-Fußballer in Altomünster feiern am Samstag 100-jähriges Bestehen

Altomünster – Hoch her gehen wird es am heutigen Samstag auf dem Sportplatz des TSV Altomünster. Der Grund dazu wird seit Wochen auf den großen Plakaten im Ort und der Umgebung bekannt gemacht: Die TSV-Fußballer feiern 100-jähriges Jubiläum.

Natürlich dreht sich am Jubiläumstag beim TSV Altomünster alles um das runde Leder, das nun schon 100 Jahre über den grünen Rasen des TSV rollt. Die Gründerväter von damals – Jakob Neumaier, David Aberl, Michael Schwarz, Anton Aberl, Baptist Mair, Ralf Strobl, Michael Doll, Franz Hailer, Michael Oswald, Willy Lachner und Karl Aberl – wären stolz auf ihre Nachfolger, die das Erbe so gut weitergetragen haben. Nach den Spielen der Fußballjugend von 9 bis etwa 17 Uhr wird gegen 17 Uhr die legendäre Begegnung zwischen den ersten Mannschaften des TSV Altomünster und dem FC Pipinsried über die Bühne oder genauer über den Rasen gehen. Sogar Ehrenpräsident Konrad Höß vom FCP hat sein Kommen zugesagt.

+ Die Jubiläums-Mannschaft. © gh

2008 erhielt der TSV Altomünster eine Auszeichnung für seine hervorragende Jugendarbeit

Die Jugendarbeit wurde beim TSV immer groß geschrieben und man war stolz darauf, dass man in der Vergangenheit stets den eigenen Nachwuchs ziehen konnte. Dass dies auch in der hohen Fußballeretage honoriert wurde, zeigte 2008 die Auszeichnung der Altomünsterer Jugend-Fußballer mit dem Sepp-Herberger-Preis. In der Urkunde wurde dies in besonderem Maße unterstrichen, denn dort hieß es: „In dem Bewusstsein, dass das Fußballspiel junge Menschen besonders anspricht und in der Überzeugung, dass das Fußballspiel ein geeignetes Mittel zur Erziehung der jungen Menschen zur Persönlichkeit und zur Mitverantwortung darstellt, unterstützt und würdigt die Sepp- Herberger-Stiftung die Vereine, die in besonderem Maße den Mädchen- und Schülerfußball fördern (...) und deshalb zeichnen wir den TSV Altomünster für eine besonders bemerkenswerte Jugendarbeit aus.“ Der damalige Jugendleiter Christian Isemann konnte die Ehrung zusammen mit den anderen Trainern in Empfang nehmen.

Vor allem durch Corona und allgemeine Sportmüdigkeit kann im Moment das Soll nicht mehr in gleichem Maße erfüllt werden und so hat man sich mit Pipinsried und Tandern zu einer Kooperation zusammengeschlossen.

Musik und Kulinarik zum Jubiläum

Aber kräftig gefeiert wird am Samstag 15. Juli, ab 19 Uhr mit Livemusik von „Isar Power“ und guten Brotzeiten. „Jetzt werden wir 100 Jahre und das ist schön“, freut sich der neue Abteilungsleiter des TSV, Marco Mauer, mit seinem Team und hofft auf viele Besucher.

GISELA HUBER