Hundeverordnung nach 20 Jahren überarbeitet – Verschärfungen vor allem für Kampfhunde

Gemeinderat Altomünster behält Tierwohl im Blick

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in Altomünster wurde eine neue Hundeverordnung erlassen. Besonders für Kampfhunde gibt es Verschärfungen.

Altomünster – Nach 20 Jahren ist die Hundeverordnung des Marktes Altomünster zum März abgelaufen. Deswegen hat der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eine neue Verordnung erlassen, die in einigen Punkten Verschärfungen vorsieht, in erster Linie für große Hunde und Kampfhunde.

Anleinpflicht für Kampfhunde

So gilt ab jetzt eine Anleinpflicht für Kampfhunde in allen öffentlichen Anlagen sowie auf allen öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen im gesamten Gemeindegebiet. Die Anleinpflicht besteht nicht in den unbebauten Gebieten des Gemeindebereichs, sofern die nächste Bebauung mehr als 100 Meter entfernt ist und sich im Umkreis von 50 Metern keine andere Person befindet. Zudem dürfen Kampfhunde und große Hunde Friedhöfe und öffentliche Kinderspielplätze nicht betreten. Dazu gehören auch Bolzplätze und ähnliche Freizeitanlagen sowie Kinderspielplätze, die sich in Privateigentum (beispielsweise der Kirche) befinden und trotzdem öffentlich zugänglich sind. „Die Spielplätze im eigenen Garten zählen natürlich nicht dazu“, so Geschäftsleiter Christian Richter.

Die Leine muss reißfest sein und darf eine Länge von zwei Metern nicht überschreiten. Außerdem ist ein schlupfsicheres Halsband Pflicht. Mit großen Hunden sind Hunde gemeint, die eine Schulterhöhe von mindestens 50 Zentimetern aufweisen. Dazu zählen stets Schäferhunde, Boxer, Dobermänner und Deutsche Doggen.

Gemeinderat will Tierwohl im Blick behalten

Ausgenommen von der Leinenpflicht sind unter anderem Blindenführhunde oder Hütehunde. Dennoch hatte das Gremium das Tierwohl im Blick und sprach sich daher gegen eine generelle Anleinpflicht aus. Sofern es sich also nicht um Kampfhunde handelt, darf freier Auslauf gewährt werden in den unbebauten Gebieten, soweit die nächste Bebauung mehr als 30 Meter entfernt ist und sich in der näheren Umgebung keine spielenden Kinder aufhalten oder Veranstaltungen stattfinden.

Natürlich kam einmal mehr das Thema der Hunde-Hinterlassenschaften zur Sprache. Josef Riedlberger (CSU) hatte beispielsweise beobachtet, dass Hundekot zwar aufgesammelt wird, die Tüten dann aber im Gelände zurückgelassen werden. Markus Hagl (FWG) schlug der Verwaltung vor, gewachste Papiertüten für die Behälter einzukaufen. „Ich bin überzeugt davon, dass die Mehrheit der Hundehalter die Hinterlassenschaften ordentlich entsorgt“, betonte Hubert Güntner (FWG).

Dennoch soll im nächsten Mitteilungsblatt auch die gegenseitige Rücksichtnahme angesprochen werden, denn Elisabeth Glas (FWG) bat darum, dass Hunde während der Vegetationszeit nicht querbeet über Wiesen und Felder laufen.

Die Antworten zu Fragen nach der Zahl der gemeldeten Hunde (Elisabeth Glas) und nach der der Kampfhunde im speziellen (Susanne Köhler, FDP) will Christian Richter nachreichen. Alles in allem stellte der Geschäftsleiter klar, dass „in der Praxis zum Glück wenig Anlass zur Sorge“ bestehe.