Viele Geschenke zum Abschied für Theresia Ernst

Kindergartenleiterin in Pipinsried geht in den Ruhestand

Mit kleinen Blumensträußen haben die Pipinsrieder Kindergartenkinder ihrer langjährigen Erzieherin „Pfiat di“ gesagt. Theresia Ernst freute sich über alle guten Wünsche an ihrem letzten Arbeitstag, auch wenn schon mal eines der Kinder bei der Übergabe nichts sagen wollte. „So sind sie halt, die Kinder“, bemerkte sie lachend. Sie muss es ja wissen, denn 34 Jahre Kindergartenleben „prägen einfach“.

Pipisried - „Frau Ernst, die will in Ruhe gehen, drum sagen wir auf Wiedersehen“, sangen die Kinder bei schönem Wetter im Garten aus vollen Kehlen. Bei jeder Strophe übergaben die Kleinen praktische Geschenke für den Ruhestand, etwa Gartenwerkzeuge, eine Kappe für den Urlaub, einen Badeanzug oder Taschentücher, wenn’s was zum Heulen gibt, wie vielleicht jetzt zum Abschied. Kindergarten und Gemeinde lieferten noch eine Gartenbank mit der Aufschrift „Sie haben Ihr Ziel erreicht“ dazu, die natürlich gleich benutzt wurde.

Bürgermeister Michael Reiter hatte dann auch noch einen kleinen Geschenkkorb dabei. Er bedauerte, dass die Zeit für die Geehrte nun in Pipinsried zu Ende geht und wünschte Ernst alles Gute für den Ruhestand. Mit einer Urkunde dankte er ihr überdies für ihr Wirken auch im Namen der Mitarbeiter und der Dorfgemeinschaft für die 30 Jahre in Pipinsried, wo sie den Kindergarten von Anfang an geleitet und so zwei Generationen von Kindern begleitet hat.

Auch der Elternbeirat überreichte viele Abschiedsgaben, die von den Eltern und Kinder gebastelt worden waren. Melanie Richter, die künftige Leiterin des Kindergartens, dankte auch im Namen ihrer Kollegin Selma Ittner für die „wunderschöne gemeinsame Zeit hier“. Richter und Ittner hoffen, dass sie „im Sinne von Theresia Ernst den Kindergarten weiterführen können“.

Theresia Ernst freute sich riesig über die schöne Abschiedsfeier und dankte allen, die mitgewirkt haben, so auch den drei Bläsern von den Pipinsrieder Musikanten, die die Feier musikalisch untermalten. „Zeit für das Wesentliche haben“, sei das Wichtigste für eine Kindergartenleiterin, so Ernst, die allerdings meinte, dass diese Zeit wegen der vielen Auflagen und Vorgaben immer dünner geworden sei. Dennoch habe sie immer versucht, den Kindern so viel wie möglich an Rüstzeug für das Leben mitgeben zu können.

gh