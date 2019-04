Volkshochschule weiter im Aufwärtstrend

Die Volkshochschule Altomünster/Hilgertshausen ist weiter im Aufwind. Bei der Jahresversammlung vermeldete das Führungsteam durchwegs positive Zahlen. Das freute natürlich auch die Bürgermeister beider Gemeinden.

Altomünster – Weiterhin steigende Zahlen, nicht nur bei den Teilnehmern, sondern auch bei den Kursangeboten, konnte die Geschäftsführerin der Volkshochschule Altomünster, Maria Kreppold, bei der Jahresversammlung mitteilen. Nicht nur das verdiente großen Applaus, sondern auch die Feststellung des zweiten Vorsitzenden Christian Schweiger: „Das Tagesgeschäft wird von unserem Frauenteam hervorragend geleistet!“ Mit eingeschlossen in dieses Lob waren auch die Frauen der Vhs Hilgertshausen/Tandern, die in Altomünster angegliedert sind.

„Es war ein arbeitsintensives Jahr, das sehr gut gelaufen ist“, stellte der Vhs-Vorsitzende Konrad Wagner in seinem Rückblick fest. Er richtete aber auch einen großen Dank an die Gemeinde Altomünster, dass sie der doch größeren Summe zugestimmt hat, die von der Vhs benötigt wurde, um den Aufwärtstrend auch weiterhin personell zu gewährleisten. Wagner bedankte sich zudem bei der Gemeinde Hilgertshausen/Tandern für jegliche Unterstützung und Bereitstellung von Räumen. Ein ganz besonderer Dank aber gehörte den beiden Geschäftsführerinnen Maria Kreppold (Altomünster) und Erika Demmelmair (Hilgertshausen), sowie all ihren Helferinnen, „denn nicht alles wird bezahlt, was geleistet wird“!

Das galt vor allem auch für Ingrid Wodok und Brigitte Burger-Schröder, die sich beide mit über 300 Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit eingebracht haben. Da Ingrid Wodok zum Semesterende aufhört, teilte Konrad Wagner mit, dass künftig Jessica Sturm ihre Dienste übernehmen wird. Sein Dank galt aber auch Christian Schweiger, der „im Hintergrund immer da ist“ und dies seit dem Bestehen der Vhs und nicht zuletzt Maria Kreppold.

Bürgermeister Anton Kerle stellte in seinen Grußworten fest, es sei nicht selbstverständlich, dass eine solche Volkshochschule in dieser Form und dem Umfang gewährleistet ist. „Ihr übernehmt für die Gemeinde eine wichtige Aufgabe“, betonte er, „und das ist uns auch was wert“. Es sei auch eine Besonderheit, dass immer wieder neue Kurse angeboten werden können. Außerdem sei nie umstritten gewesen, dass in der alten Schule wieder Räume für die Vhs zur Verfügung gestellt werden.

Dass die Raumsituation in seiner kleinen Gemeinde nicht ganz so üppig ist, gab Hilgertshausens Bürgermeister Markus Hertlein in seinen Worten zu. Er versprach, die Vhs aber mit Räumlichkeiten im alten Feuerwehrhaus in Tandern zu berücksichtigen. Aus diesem Grund habe man sich bereits die Küche im Florianstüberl gesichert und prompt erhalten. Hertlein lobte den gut funktionierenden Verband mit Altomünster. „So kann auch eine kleine Gemeinde etwas anbieten und ich bin sehr stolz darauf!“

Über die Vielfalt der Angebote in Altomünster und Hilgertshausen/Tandern berichteten die beiden Hauptverantwortlichen detailliert. Maria Kreppold konnte zunächst freudig bekanntgeben, dass sich der Jahresumsatz der Altomünsterer Vhs um 5000 auf 212 000 Euro gesteigert hat. Sie betonte aber auch, dass dies nur durch ein hochmotiviertes, teils ehrenamtliches Team möglich gewesen sei. Besonders erwähnte sie dabei Prof. Dr. Wilhelm Liebhart, der es mit seinen unterschiedlichsten Vorträgen, Führungen und Fahrten ins unbekannte Dachauer Land immer wieder schafft, die Menschen aus dem weiten Umkreis dafür zu begeistern. Großartig angekommen sei auch die Studienberatung durch die sechs Altomünsterer Professoren, die nützliche Hilfestellung zur Studienwahl geben konnten.

Neu im Programm war die Radfahrt mit dem Vorsitzenden Konrad Wagner auf dem Oxenweg oder die Nachtwächterführung mit Schorsch Huber. Immer sehr beliebt sind die Schmankerlführung und Münchener Stadtführungen mit zweitem Bürgermeister Josef Wiedmann. Nicht zuletzt sind die Sprachkurse, EDV-Kurse oder der Musikunterricht an den verschiedensten Instrumenten, an denen über 75 Schüler teilnehmen, sehr gefragt.

Auch die beiden Vorkindergartengruppen mit jeweils 30 Kindern, die an vier Tagen betreut werden, sind nach wie vor gut belegt. Fast 500 Schulstunden wurden zudem für die Migrationskinder und -Erwachsenen aufgewendet.

Auch Erika Demmelmair konnte aus Hilgertshausen- Tandern eine rege Nachfrage bei den Kursangeboten bestätigen. Vor allem die Fahrten zum Zirkus, den Deutz-Werken oder nach München kamen gut an. Kochkurse, Kreativkurse, Gymnastikstunden seien genauso beliebt, wie der bisher einmalige Straßenflohmarkt oder das Repair- Café, das immer am letzten Samstag im Monat stattfindet.

Am Ende der Versammlung wurde die Hoffnung ausgesprochen, dass auch künftig beide Volkshochschulen unter dem Dach von Altomünster weiter so gut zusammenarbeiten.

GISELA HUBER