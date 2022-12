Moritz Neumeister ist Deutscher Meister im Zaubern

Zauberhaft: Moritz Neumeister ist Deutscher Meister. © Gisela Huber

Moritz Neumeister liebt es, die Zuschauer mit seinen Zaubertricks zu überraschen und auf diese Weise bleibende Erinnerungen zu schaffen. Nun schaffte er es auch, die Jury bei den Deutschen Meisterschaften von sich zu überzeugen – mit seinem hervorragenden Nusswalzer.

Altomünster – Die Freude und Überraschung bei Moritz Neumeister waren riesig. Der 17-jährige Altomünsterer wurde beim Wettbewerb in Ingolstadt Deutscher Jugendmeister im Zauberhandwerk in der Sparte „Close up“, also nahe am Publikum. Für Moritz Neumeister ging damit ein Traum in Erfüllung.

Moritz: „Da musste ich einfach mitmachen!“

Die Wettbewerbe und Kurse in der schwarzen Magie fanden diesmal „praktisch fast vor der Haustür statt“, wie Neumeister sagt, der heuer noch bei der Jugend antreten durfte. „Da musste ich einfach mitmachen!“

Der junge Zauberer gehört mittlerweile zu den 2800 Mitgliedern, die der Magische Zirkel Deutschland zählt. Eineinhalb Jahre lang war er „Zauberlehrling“, um dann nach einer Prüfung in den Zirkel aufgenommen zu werden.

Vielen Zufällen hat er es zu verdanken, dass er zur schwarzen Magie gekommen ist. Schon in der Grundschule hatte er das Zaubern interessant gefunden. Mama Christiane schenkte ihm dann ein Zauberbuch. Er probierte selbst die kleinen Zauberkunststücke aus, die darin beschrieben waren. Die Familie und Freunde waren das erste Publikum, denen er die Tricks zeigte. Seither ließ ihn die Zauberei nicht mehr los. Von allen Seiten wurde ihm empfohlen, zum Zauberring des Magischen Zirkels Deutschland zu gehen, einem Verein zur Pflege und Förderung der Zauberkunst, wo sich die Jugendlichen austauschen können. „Einmal war auch der Leiter des Rings da und hat uns eingeladen“, erinnert er sich. Mit dieser Einladung nahm seine „Lehre“ ihren Lauf.

Für den Auftritt bei der Meisterschaft hatte sich Moritz wochenlang vorbereitet. Besonders die Woche zuvor „ist sehr hart gewesen“, so Moritz, der viele Stunden übte – „fast auch im Schlaf“. Mama Christiane war geduldige Zuschauerin, wenn Moritz ihr zum x-ten Male seine Nummer präsentierte, sie verfeinerte, seinen Vortrag wiederholte.

Die Jury überzeugt

Es gibt verschiedene Sparten, die man für die Darbietung wählen kann: von der Manipulation über Comedy, Kartenkunst bis hin zur Mikromagie, also der Kunst ganz nah am Publikum zu zaubern. Das ist das Feld, das Moritz Neumeister am liebsten mag, von Tisch zu Tisch zu gehen und überall ein kleines Späßchen zu machen.

Diesmal freilich wurde es bitter ernst, denn er musste vor den strengen Augen der fünf Experten in der Jury seine Aufgabe meistern. Bewertet wurde der Gesamteindruck der Präsentation. Dazu gehören der Vortrag, die Mimik, die Wirkung auf Laien, die Technik, der Schwierigkeitsgrad, die fehlerlose Vorführung und natürlich auch der optische Eindruck mit dem Erscheinungsbild des Vortragenden. Auch auf den Bühnenaufbau und die benutzten Geräte kommt es an.

„Wenn man der Einzige in einer Sparte ist, ist man nicht automatisch der Sieger“, erklärt Moritz, „denn nur die Leistung zählt“.

Moritz hatte die letzte Startnummer und wurde wegen seines „Nusswalzers“, einem Trick mit drei Nüssen, zum Deutschen Jugendmeister gekürt. Dabei meinte die Jury, dass der Altomünsterer das Motto der Veranstaltung, „Magie ist der Moment, wo der Alltag mit einem Wimpernschlag zu etwas Besonderem wird“, am besten umgesetzt hätte

Für Moritz Neumeister sind die beiden wichtigsten Dinge: die Zuschauer überraschen und es zu schaffen, dass das Publikum schöne Erinnerungen mit nach Hause nimmt.

Gisela Huber