Von Heimat, Hilfen und Hürden

Altomünster – Es hat Tradition, dass Amtsträgern 100 Tage im Amt zugestanden werden, bevor es an die erste Bewertung geht. Für Altomünsters Bürgermeister Michael Reiter (FWG) ist die „Schonzeit“ nun beendet. Im Interview berichtet Reiter über Corona-Nachwirkungen, Einsparmöglichkeiten, das Naturbad und seinen größten Wunsch.

Herr Reiter, Wie fühlen Sie sich im neuen Amt?

Sehr gut! Mich freut es jeden Tag, ins Rathaus zu gehen, und es macht auch sehr viel Spaß, das neue Amt auszufüllen.

Da sind wir schon bei Frage zwei: Warum ist es ein toller Job, in Altomünster Bürgermeister zu sein?

Altomünster ist eine liebenswerte Gemeinde. Ich habe auch schon immer sehr gerne als Gemeinderat gearbeitet. Es ist meine Heimat, und mir gefällt es einfach, mehr mitgestalten zu können und die Gemeinde weiterzuentwickeln.

Was hatten Sie sich für die ersten 100 Tage vorgenommen, und was ist bereits am Laufen oder verwirklicht?

Bei den ersten 100 Tagen kann man nicht sagen, dass man das Rad auf einmal nach links dreht. Sondern man muss erst mal schauen, wie die Abläufe und Strukturen sind und dann kann man langsam mit Justieren anfangen. Es wurde und wird ja sehr gute Arbeit gemacht, auch von der Verwaltung, und es wäre falsch, alles umzudrehen. Wobei es schon Kleinigkeiten gibt: Ich war mit der Polizei bereits auf Verkehrsschau, um gemeinsam zu eruieren, was man zur Verkehrsberuhigung machen kann, am Marktplatz beispielsweise mit Zebrastreifen. Wir sind einfach mal durchgegangen: Was kann man machen, was darf man machen? Da bin ich schon auf einem guten Weg, ebenso mit ein paar anderen Sachen, wo ich schon was in die Wege leiten kann. Corona hat ja alles ein bisschen schwerer gemacht, sogar schon beim Amtsantritt.

Was war die größte Herausforderung?

Ohne Zweifel war die größte Herausforderung die fehlende Übergabe und dass ich mit meinem Vorgänger überhaupt keinen Kontakt mehr hatte. Aber wir haben das trotzdem in den eineinhalb Monaten vor meinem Amtsantritt zusammen mit unserem Amtsleiter Christian Richter und dem zweiten Bürgermeister Fips Wiedmann ganz gut über die Bühne gebracht. Nichtsdestotrotz konnte ich mich mit der Hilfe von Bürgermeisterkollegen und Altbürgermeister Wagner schon zurechtfinden. Ich glaube, dass uns das im Großen und Ganzen ganz gut gelungen ist. Corona selbst mit Lockdown, Rathaussperrung etc. – so was war halt noch nie da. Die Pandemie wird auch eine teure Angelegenheit für jede Kommune: Weniger Einkommensteuer und Gewerbesteuer, Betriebe und Geschäfte, die möglicherweise in eine finanzielle Schieflage geraten sind.

Wie stark ist Altomünster betroffen? Gibt es Projekte, wo man jetzt sparen kann und muss? Was ist tabu?

Wir müssen auf den Prüfstand stellen, was Pflichtaufgaben sind und solche, von denen man sagt: nice to have“, wo man etwas reduzieren muss. Wobei ich kein Freund davon bin, bei Vereinen zurückzufahren.

Generell sind auch wir sehr stark betroffen, vor allem was die Einkommensteuer betrifft. Altomünster hat rund 75 Prozent Einkommensteuer als Einnahmen und nur etwa 25 Prozent Gewerbesteuer. Im Vergleich zu München ist es bei uns eben genau anders herum. Das ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich war gerade auf Bürgermeisterschulung. Da war gerade herausgekommen, wie die Kommunen entlastet werden sollen. Ich habe dann sehr ernüchtert feststellen müssen, dass wir wohl recht leer ausgehen werden, denn es zählen nur Verluste, von denen, wo die Gewerbesteuer schon auf null gesetzt wurde, also für Betriebe ohne momentane liquide Mittel. Der eigentliche Ausfall kommt aber erst 2022, wenn der Einkommensteuerbescheid aus 2020 vorliegt. Diese Rückzahlungen der geleisteten Vorauszahlungen werden dann nicht mehr von der Regierung entschädigt. Darum habe ich zu den Verantwortlichen im Bayerischen Gemeinderat gesagt, sie müssen sich einsetzen, damit eine Kommune wie Altomünster auch dann etwas zurückbekommt. Wir sind außerdem an der Umsatzsteuer beteiligt. Auch da wird es Einbußen geben. Deshalb haben wir gleich, als der Haushalt erstellt wurde, festgelegt, dass wir auf die Bremse steigen müssen. Wir müssen auf den Prüfstand stellen, was Pflichtaufgaben sind und solche, von denen man sagt: „nice to have“, wo man etwas reduzieren muss. Wobei ich kein Freund davon bin, bei Vereinen zurückzufahren, die ja selbst arg gebeutelt sind und gute Arbeit für die Jugendlichen machen. Man muss genau schauen, wo man spart. Wir haben zum Beispiel beim Straßenbau gesagt: Wir machen das, was schon läuft, aber ansonsten muss man da ein bisschen kürzer treten. So ein Projekt wie die Schultreppe 4 könnte man jetzt nicht mehr angehen. Aber das wird jetzt fertiggestellt. Man kann ja nicht mittendrin aufhören. Man darf auch nicht nur monetär abwägen. Strukturen, die man jetzt kaputtmacht, kann man später nicht oder nur sehr schwer wieder aufbauen.

Sie sind ja auch Vorsitzender des Schulverbands. Kann die Schule weiterhin solche Hürden wie in den letzten Monaten stemmen, vor allem, was die technische Ausstattung betrifft?

Die technische Ausstattung an der Schule selbst ist in keiner Weise das Problem. Da haben wir investiert, und das Geld ist gut angelegt, bringt aber fürs Homeschooling nichts. Wir haben gleich bei der ersten Schulverbandssitzung Anfang Mai zusammen mit der Rektorin abgefragt, bei welchen Schülern es am Endgerät hakt, sag ich mal. Die Lehrer haben da den besseren Einblick. Der Rücklauf hat zwar leider etwas lang gedauert, aber innerhalb von ein paar Tagen haben wir dann die Rechner, Drucker und mobiles Internet gekauft, für die, die tatsächlich keinen Internetanschluss haben. Das wurde alles leihweise zur Verfügung gestellt. Da war die Regierung noch nicht soweit mit Förderungen. Deshalb haben wir mit der Bürgerstiftung geredet, um mögliche Defizite auszugleichen. Ich hoffe, dass wir nachträglich in die Förderung reinkommen. Aber wir mussten einfach in Vorleistung gehen, denn diese Kinder sind sonst im Nachteil. Der Regelbetrieb muss allerdings wieder anlaufen. Homeschooling ist nichts für eine längere Zeit.

Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit des neuen Gemeinderats ein?

Ich finde, dass die Zusammenarbeit mittlerweile immer besser wird. Es wird nirgends komplett dagegen geschossen, wobei man bei manchen schon den Eindruck hat, dass sie noch ein wenig im Wahlkampfmodus sind. Ich hoffe, dass sich das legt. Wir müssen doch alle miteinander für Altomünster arbeiten und nicht parteipolitisch agieren. In den letzten Perioden herrschte im Gemeinderat ein besonderer Altomünsterer Geist: Da hat man nicht gemerkt, wer welcher Partei angehört. Und so soll es auch sein. So sind wir immer gut gefahren.

Wie soll sich Altomünster in sechs Jahren entwickelt haben (Bautätigkeit, Gewerbe, Freizeitmöglichkeiten)?

Sechs Jahre sind für eine Kommune ein relativ kleiner Zeitraum, gerade was Gewerbe und Wohnbebauung angeht. Man muss langfristig denken, ob das jetzt Gewerbegebiets-Erweiterung ist oder die Ausweisung neuer Baugebiete, wie jetzt am Brunnenwiesenweg. Einiges läuft und das muss abgearbeitet werden, doch eigentlich muss man mit den Sachen anfangen, die danach kommen. In ein, zwei Jahren kann man nicht mal schnell was entwickeln. Im Freizeitbereich ist nach wie vor ein Naturbad die Riesennummer. Mit dem Naherholungsverein haben wir fast einen Sechser im Lotto, wenn die uns das bauen würden. Finanziell könnten wir das selber nicht stemmen. Wir haben aber eine sehr gute Chance, das hinzubekommen. Nichtsdestotrotz brauchen wir das passende Grundstück dazu. Das ist eine Herausforderung, aber ein Ziel, das ich schon kurzfristiger als in sechs Jahren erreichen möchte. Auch Themen wie Einzelhandel und Drogeriemarkt. Da bin ich gerade in Gesprächen, um für einen möglichen Betreiber die Attraktivität unseres Marktes ein bisschen hervorzuheben. Ich hoffe, dass ich dahingehend etwas bewegen kann. Ich habe Vorschläge gemacht, nicht in die Fläche, sondern in die Höhe zu gehen mitsamt einer Parkgarage. Dann hätten wir nicht den großen Flächenverbrauch. Aber die Anforderungen der Investoren sind manchmal zweifelhaft. Vereine muss man außerdem weiter unterstützen und ihnen Planungssicherheit geben.

Was ist Ihr größter Wunsch für die Marktgemeinde?

In Zeiten von Corona ist mein größter Wunsch, dass wir alle im Marktbereich Altomünster gesundheitlich, wirtschaftlich und vor allem, was Bildung der Kinder angeht, mit einem blauen Auge davonkommen. Vielleicht muss es ja gar nicht so blau sein. Ich wünsche mir auch, dass das normale Leben bald wieder einkehren kann, dass man zum Beispiel wieder ein Marktfest veranstalten und wieder zusammenkommen kann. Das Zwischenmenschliche geht momentan ein bisschen verloren. Für Altomünster wünsche ich mir außerdem, dass wir lebens- und liebenswert bleiben, dass wir nicht überrollt werden von Zuzug und Preisdruck.