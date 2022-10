Er war mit seinen Gedanken der Zeit voraus: Die Kunst-Welt trauert um Walter Gaudnek

Walter Gaudnek inmitten seiner Werke im GEM in Altomünster. Immer wieder reiste der Künstler zurück in seine Heimat.

Altomünster

Der bekannte Pop-Art-Künstler Walter Gaudnek ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Um ihn trauern nun nicht nur seine Familie und Freunde, sondern auch seine Heimatgemeinde Altomünster und der ganze Landkreis.

Altomünster – Das Leben des begnadeten Altomünsterer Künstlers Prof. Walter Gaudnek ging zu Ende. Am Montag ist der 91-Jährige in einem Krankenhaus in Florida friedlich eingeschlafen. Beerdigt wird er in Orlando, dem Ort, wo er zusammen mit seiner Frau Audrey und Tochter Eve die meiste Zeit seines Lebens gelebt und gewirkt hatte.

Gaudneks Leben war gezeichnet von unendlicher Schaffenskraft und einer überaus wachen Anteilnahme an allem, was in der Welt passierte – bis zum Ende. Immer wieder schaffte es Walter Gaudnek, spontan ein brennendes Thema zu erfassen und die Situation in Kunstwerken festzuhalten. Dabei konnte es schon passieren, dass er zwei Wochen lang „wie besessen ununterbrochen malte“, wie er selber zugab.

Mit einer großen Leinwand und den meist knalligen Farben konnte er mit wenigen Pinselstrichen das umsetzen, was ihn beschäftigte. Dabei spielte es keine Rolle, ob dies eine Sache der Politik oder des Glaubens war. Walter Gaudnek mochte es sehr, sich intensiv mit den religiösen Themen auseinander zu setzen, selbst wenn er damit aneckte – aber das musste seines Erachtens einfach gesagt oder genauer: gemalt werden.

+ Zu den Olympischen Spielen 1972 war Gaudnek als Künstler eingeladen. Er stellte großformatige Gemälde aus, die wie Segel auf Booten auf dem Olympia-See dahin trieben. Obwohl die Spielstraße wegen des Terroranschlags vom 5./6. September 1972 gesperrt wurde, blieb Gaudnek dort. Er verlieh seiner Wut über das Attentat in seinen Kunstwerken Ausdruck. © Privat

Er war mit seinen Gedanken auch immer wieder der Zeit voraus, erkannte früh Entwicklungen und hatte immer ein Gespür dafür, wo es gerade in der Welt „brannte“. So entstanden seine zahlreichen Bilder, die er in vielen Ausstellungen zeigte und mit denen er in fast aller Welt einen Namen hatte.

Walter Gaudnek hatte eine schwere Kindheit. Er wurde in Fleyh im Sudetenland geboren und musste die Kriegsjahre erleben. Sein Vater starb während des Kriegs. Seine Mutter musste mit seiner Schwester, ihm und den Großeltern die Heimat 1946 verlassen. Zunächst kamen sie nach Dachau und kurz darauf nach Altomünster.

Dort konnte seine Familie das Haus in der Sandizellergasse erwerben, in dem Walter Gaudnek groß wurde und das auch bis jetzt sein Wohnsitz war, wenn er seine jährlichen Besuche in der Heimat machte – dort errichtete er auch sein Museum.

An der Plocherer Schule in München lernte er angewandte Kunst und auf der Akademie für bildende Künste erhielt er das weitere Rüstzeug für die Malerei. Ein Stipendium ermöglichte ihm schließlich von 1957 bis 59 den Besuch der University of California. An der New Yorker Universität promovierte er später zum Thema: „Die symbolische Bedeutung des Kreuzes in der amerikanischen Malerei der Gegenwart.“ Es war daher auch kein Wunder, dass Gaudnek immer wieder religiöse Themen aufgriff, Bilder von Heiligen, einen Kreuzweg malte und christliche Symbole immer wieder auf seinen Gemälden zu finden waren.

Unverkennbarer Pop-Art-Künstler, der nie seine Heimat vergessen hat

In den 60er produzierte er ausschließlich in Schwarz/Weiß, später in den hellen, fast ausschließlich unvermischten bunten Farben. So verdiente er sich den sehr guten Ruf als Pop-Art-Künstler.

Seine Art zu malen war einmalig, unverkennbar und stets aktuell. Es ist auch kein Wunder, dass er mit seiner sehr aufgeschlossenen Art bei seinen Studenten auf der Universität in Orlando in Florida immer so gut ankam.

Dort unterrichtete er ganze 50 Jahre. Die Studenten hörten ihm so aufmerksam zu, „dass man eine Stecknadel im Hörsaal hätte fallen hören“, wie er oft erzählte. Erst 2020 beendete er seine Arbeit, durfte aber als Professor „emeritus“ weiterhin an der Uni präsent sein.

„Ich weiß nicht, wie viele Kilometer wir gefahren sind“, so Siegfried Sureck, der hier in Altomünster das GEM (Gaudnek-Europa-Museum) betreut und immer bei den Besuchen in Altomünster für die Künstlerfamilie zur Verfügung stand.

Denn die Anzahl der Ausstellungen waren sehr viele – das „große Labyrinth“ im Haus der Kunst in München, oder „Noimaze“ im Schloss Haimhausen und in vielen Kirchen von Schweinfurt und Ingolstadt. „Etliche Male im Jahr läutete abends das Telefon bei mir und es kam die bekannte Stimme Gaudneks: ,Ich bin wieder da und hab eine neue Ausstellung mitgebracht’“, erzählt Sureck.

Selten fehlte bei den Ausstellungen Dachaus Altlandrat Hansjörg Christmann, der einmal zugab, dass er „lange gebraucht hatte, um Gaudneks Bilder zu verstehen und mit dem Kulturreferenten Alfred Kindermann einen großen Lehrmeister hatte für die Vielfalt in der Malerei oder Pop-Art“.

+ Ankunft in New York City 1959: Gaudnek findet Unterkunft in einer kleinen Galerie in Manhattan. © Privat

Auch Landrat Stefan Löwl war stets überrascht von der unheimlichen Schaffenskraft dieses Weltkünstlers über diesen langen Zeitraum und hatte festgesellt, „Kunst ist in allen Sprachen erkennbar“.

Altomünsters Bürgermeister Michael Reiter hatte bei der Geburtstagsfeier zum 90. von Walter Gaudnek im vergangenen Jahr betont: „Wer über so einen langen Zeitraum mit so viel Engagement und Arbeitsfreude gewirkt hat, vor dem kann man nur den Hut ziehen!“

Deshalb sei es mehr als verdient gewesen, dass der Künstler schon 2011 die Bürgermedaille des Marktes bekommen hat.

Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath betonte nach Gaudneks Tod, dass der ganze Landkreis nicht nur einen herausragenden Künstler verloren haben, sondern auch eine beeindruckende Persönlichkeit.

Ein großer Wunsch Gaudneks war, dass am Altowald eine Labyrinth-Kapelle entsteht, für die er schon Pläne gemacht und auch einen Grundstein gehauen hatte. Dieser Wunsch ging leider nicht mehr in Erfüllung. Doch wird man an vielen Orten in Altomünster, im Landkreis und anderswo sicherlich immer an Walter Gaudnek erinnert werden. Gisela Huber

